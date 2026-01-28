Iran tuyên bố không yêu cầu đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhấn mạnh ông không liên lạc với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong những ngày gần đây hoặc yêu cầu đàm phán, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 28/1.

"Không có liên lạc nào giữa tôi và ông Witkoff trong những ngày gần đây và chúng tôi không đưa ra yêu cầu đàm phán nào", Ngoại trưởng Araqchi nói, khẳng định thêm rằng nhiều bên trung gian đang "tiến hành tham vấn" và liên lạc với Tehran.

Ngoại trưởng Iran khẳng định: "Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng, đàm phán không đi kèm với các mối đe dọa và các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra khi không còn mối đe dọa và yêu cầu quá đáng".

Tuyên bố này nhằm bác bỏ lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hôm 27/1 về việc "một hạm đội khác: đang tiến về phía Iran" và ông hy vọng Tehran sẽ đạt được thỏa thuận với Washington.

Tổng thống Trump cho biết, Iran muốn đối thoại trong khi tình hình “đang biến động” cùng với việc quân đội Mỹ điều “hạm đội lớn” tới Trung Đông.

“Chúng tôi có một hạm đội lớn ngay sát Iran. Lớn hơn cả ở Venezuela”, Tổng thống Trump nói. “Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi biết điều đó. Họ đã gọi điện nhiều lần. Họ muốn nói chuyện”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm.

Trong một buổi họp báo sau đó với các phóng viên, một quan chức Mỹ cho biết: “Liên quan đến Iran, chúng tôi sẵn sàng đối thoại. Nếu họ muốn liên hệ với chúng tôi, và họ biết các điều kiện là gì, thì chúng tôi sẽ tiến hành cuộc đối thoại”.

Hồi đầu tháng này, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết, bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ phải bao gồm việc cấm Iran làm giàu uranium, loại bỏ lượng uranium đã được làm giàu, áp trần kho dự trữ tên lửa tầm xa của Tehran, đồng thời thu hẹp sự hỗ trợ của nước Cộng hòa Hồi giáo này đối với các lực lượng thân họ trong khu vực.

Tehran đã bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhưng thẳng thừng bác bỏ các điều khoản đó.

Hôm 27/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian có cuộc hội đàm với Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman trong đó nhấn mạnh, Tehran hoan nghênh bất kỳ tiến trình nào, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, nhằm ngăn chặn chiến tranh.