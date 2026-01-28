Tổng thống Trump: Thêm một hạm đội của Mỹ đang tiến gần Iran

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại căn cứ North Island ở San Diego, California, Mỹ (Ảnh: Reuters).

“Có một hạm đội hùng mạnh khác đang tiến về phía Iran. Vì vậy, chúng ta hãy chờ xem. Tôi hy vọng họ sẽ đạt được một thỏa thuận. Lẽ ra họ nên đạt được thỏa thuận ngay từ đầu", Tổng thống Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại một sự kiện ở Iowa ngày 27/1.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại rằng Mỹ đã phá hủy năng lực hạt nhân của Iran trong chiến dịch quân sự vào tháng 6/2025.

“Mọi người đã chờ đợi 22 năm để làm điều đó”, ông Trump nói về cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi năm ngoái.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo một “hạm đội lớn” do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã tới khu vực và áp sát bờ biển Iran. Ông nói rằng lực lượng này thậm chí còn lớn hơn lực lượng gần Venezuela.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 27/1 thông báo sẽ tiến hành một cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày trên toàn bộ khu vực thuộc quyền chỉ huy của lực lượng này, nhằm thể hiện năng lực triển khai nhanh và bảo đảm duy trì lực lượng trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.

Theo tuyên bố, cuộc tập trận sẽ kiểm chứng các quy trình triển khai nhanh nhân sự và máy bay, “tác chiến phân tán tại các địa điểm dự phòng”, cũng như cơ chế chỉ huy và kiểm soát đa quốc gia tích hợp trên các khu vực tác chiến rộng lớn.

Mỹ sẽ triển khai các đội tới nhiều địa điểm dự phòng để kiểm chứng quy trình thiết lập nhanh, cất cánh và thu hồi máy bay “với các gói hỗ trợ nhỏ gọn, hiệu quả”.

CENTCOM cho biết họ sẽ tiến hành các cuộc tập trận phối hợp với các quốc gia Trung Đông và cũng công bố kế hoạch hợp tác với Bahrain trong một cuộc tập trận phòng thủ, bao gồm thực hành năng lực bắn hạ máy bay không người lái - một mối đe dọa phản công tiềm tàng trong trường hợp Mỹ tấn công Iran.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Washington tăng cường hiện diện tại Trung Đông.

CENTCOM đầu tuần này thông báo một lực lượng hải quân lớn của Mỹ do tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã tới khu vực.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln, mang theo hàng chục tiêm kích và gần 5.000 thủy thủ, được hộ tống bởi một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, trang bị hệ thống phòng không để bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay.

Mỹ cũng đã điều một phi đội tiêm kích F-15E Strike Eagle tới khu vực. Phi đội này thuộc cùng đơn vị từng tham gia các cuộc không kích Iran vào tháng 4/2024. Anh cũng đã điều các tiêm kích Typhoon tới khu vực với vai trò “phòng thủ”.

Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay được triển khai trong khu vực CENTCOM kể từ khi USS Gerald Ford được điều tới vùng Caribe vào tháng 10, trước chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Các quan chức Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ vấp phải phản ứng “nhanh chóng và toàn diện”.

Ngày 27/1, Iran đã ban hành Điện văn thông báo hàng không (NOTAM) về hoạt động hàng không do cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Iran trong không phận dọc eo biển Hormuz.

Thông báo cho biết hoạt động bắn đạn thật của quân đội sẽ được tiến hành trong khu vực lân cận eo biển Hormuz. Thông báo cho biết hoạt động quân sự sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến ngày 29/1, trong một khu vực có bán kính 9km.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Mohammad Ali Naini ngày 27/1 cũng cảnh báo Mỹ rằng: “Nếu tàu sân bay của họ phạm sai lầm và tiến vào vùng biển thuộc lãnh thổ Iran, nó sẽ bị nhắm mục tiêu”.

Báo Javan đưa tin Iran “sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ” nếu bị Mỹ tấn công và sẽ chiếm giữ eo biển Hormuz chiến lược, trung tâm trung chuyển quan trọng cho nguồn cung năng lượng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cảnh báo hậu quả của một cuộc tấn công vào Iran sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi nước này, đồng thời cảnh báo sự sụp đổ về an ninh sẽ “lan rộng”.