Đằng sau việc tàu Trung Quốc có chuyến thăm Hải quân đầu tiên tới Uruguay

Tàu bệnh viện Con đường Tơ lụa cập cảng Montevideo ở Uruguay hôm 20/1 (Ảnh: THX).

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc, chuyến thăm này đánh dấu lần đầu tiên một tàu hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đến Uruguay, quốc gia nằm giữa hai nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ là Brazil và Argentine.

Các nhà phân tích cho rằng, chuyến thăm đầu tiên này cho thấy những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mở rộng các hoạt động giao lưu quân sự ở bán cầu Tây, vốn không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bất ngờ của Mỹ vào Venezuela hồi đầu tháng này.

Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực rộng lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc, Uruguay đã đẩy nhanh việc liên kết kinh tế và ngoại giao với Bắc Kinh.

Giáo sư Cui Shoujun, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho biết chuyến thăm cảng lần này cho thấy các hoạt động trao đổi hải quân của Trung Quốc với các nước Nam Mỹ vẫn không bị ảnh hưởng dù tình hình trong khu vực có chuyển biến như thế nào.

“Việc các tàu hải quân Trung Quốc dừng chân kỹ thuật tại Uruguay cho thấy các hoạt động trao đổi này không bị gián đoạn bởi tình hình Venezuela”, giáo sư Cui nói.

Theo ông, sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ Latinh diễn ra theo nhịp độ riêng và không chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện địa chính trị đột ngột trong khu vực.

Chuyến thăm hải quân của tàu bệnh viện này là một phần của "Sứ mệnh Hòa hợp 2025", một chuyến hải trình phục vụ y tế nhân đạo được khởi động vào tháng 9/2025.

Theo lịch trình mới nhất của sứ mệnh định kỳ này, con tàu sẽ ghé thăm hàng chục quốc gia trên khắp Nam Thái Bình Dương và Mỹ Latinh trong một chuyến triển khai kéo dài 220 ngày, theo các báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc khi tàu khởi hành.

Sứ mệnh bao gồm các điểm dừng chân tại các quốc gia Tây bán cầu như Mexico, Jamaica, Barbados, Brazil, Peru và Chile. Đây là khu vực mà PLA không có mối quan hệ thắt chặt mạnh mẽ như ở châu Á hay châu Phi.

Con tàu này cũng đã tiến hành các hoạt động tiếp tế thường lệ và các hoạt động trao đổi trong ngày đầu tiên ở Montevideo, bao gồm trận bóng đá giao hữu với các quan chức Bộ Quốc phòng và Hải quân Uruguay, theo Tân Hoa Xã.

Ông Cui mô tả những hoạt động này là một phần bình thường của các cuộc trao đổi nhằm thúc đẩy mối quan hệ thân thiết hơn giữa Trung Quốc và các quốc gia Mỹ Latinh. Giáo sư này cho biết, sự hợp tác trong tương lai với Uruguay có thể mở rộng ra ngoài các điểm dừng kỹ thuật, trong đó bao gồm các loại hình trao đổi hải quân và các hoạt động chung rộng lớn hơn.

Ông Jiang Shixue, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Latinh tại Đại học Thượng Hải, cho biết chuyến thăm cảng này nhằm thể hiện tình hữu nghị và cung cấp hỗ trợ y tế, đồng thời lưu ý rằng việc này đã được lên kế hoạch từ trước.

Tàu bệnh viện "Con đường Tơ lụa" đã từng ghé thăm Nauru, Fiji, Tonga, Nicaragua, Jamaica, Barbados và Brazil.

Chuyến dừng chân tại Uruguay diễn ra sau chuyến thăm thiện chí kéo dài 7 ngày và trao đổi y tế tại Brazil, kết thúc vào ngày 15/1. Ngoài trao đổi y tế, chuyến thăm Brazil còn bao gồm các cuộc tập trận hàng hải chung với các tàu hải quân Brazil, bao gồm các hoạt động cứu hộ khẩn cấp và diễn tập đội hình, theo báo cáo trước đó của Tân Hoa Xã.

Trong đó, nhiệm vụ chính của con tàu này được cho là bao gồm điều trị y tế và sơ tán thương vong trên biển, cũng như hỗ trợ y tế nhân đạo quốc tế và hợp tác y tế quân sự.