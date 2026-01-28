Iran tập trận bắn đạn thật, cảnh báo hậu quả nếu Mỹ mắc “sai lầm”

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) diễu hành trong cuộc duyệt binh thường niên năm 2018 tại Tehran (Ảnh: AFP).

Iran tập trận bắn đạn thật

Ngày 27/1, Iran đã ban hành Điện văn thông báo hàng không (NOTAM) về hoạt động hàng không do cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Iran trong không phận dọc eo biển Hormuz.

Thông báo cho biết hoạt động bắn đạn thật của quân đội sẽ được tiến hành trong khu vực lân cận eo biển Hormuz như một phần của cuộc tập trận quân sự.

Thông báo cho biết hoạt động quân sự sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến ngày 29/1, trong một khu vực có bán kính 9km.

Thông báo cũng cho biết không phận trong khu vực tập trận sẽ bị hạn chế và cảnh báo nguy hiểm trong suốt thời gian diễn ra cuộc tập trận.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Mohammad Ali Naini ngày 27/1 cũng cảnh báo Mỹ rằng: “Nếu tàu sân bay của họ phạm sai lầm và tiến vào vùng biển thuộc lãnh thổ Iran, nó sẽ bị nhắm mục tiêu”.

Báo Javan đưa tin Iran “sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ” nếu bị Mỹ tấn công và sẽ chiếm giữ eo biển Hormuz chiến lược, trung tâm trung chuyển quan trọng cho nguồn cung năng lượng.

Giới nhà phân tích cho rằng các lựa chọn quân sự của Mỹ bao gồm tấn công các cơ sở quân sự hoặc những cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào lãnh thổ Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cảnh báo hậu quả của một cuộc tấn công vào Iran sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi nước này, đồng thời cảnh báo sự sụp đổ về an ninh sẽ “lan rộng”.

“Các quốc gia trong khu vực đều biết rõ rằng bất kỳ sự xâm phạm an ninh nào trong khu vực sẽ không chỉ ảnh hưởng đến Iran”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamidreza Hajibabaei tuyên bố Tehran sẽ đáp trả “quyết liệt” nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công.

“Iran chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khởi xướng các mối đe dọa, căng thẳng hoặc đối đầu. Tuy nhiên, bất kỳ hành động gây hấn trực tiếp hoặc gián tiếp nào cũng sẽ bị đáp trả quyết liệt, ngay lập tức và tương xứng dựa trên các quyền bất khả xâm phạm của đất nước chúng tôi và phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc”, hãng thông tấn Press TV dẫn lời ông Hajibabaei nói.

Mỹ tập trận giữa lúc căng thẳng

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 27/1 thông báo, Lực lượng Không quân Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu kéo dài nhiều ngày để chứng minh khả năng “triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh không quân chiến đấu” trên toàn khu vực thuộc quyền chỉ huy của CENTCOM.

Khu vực này trải rộng trên 21 quốc gia, từ Đông Bắc Phi, đến Trung Đông, Trung Á và Nam Á.

Trong cuộc tập trận, lực lượng Mỹ sẽ triển khai các đơn vị đến nhiều địa điểm với sự chấp thuận của các quốc gia sở tại, “phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hàng không dân sự và quân sự”, CENTCOM cho biết.

Lực lượng Không quân Mỹ nhấn mạnh hoạt động này nhằm “củng cố hòa bình thông qua sức mạnh”.

Tình trạng bất ổn ở Iran bắt đầu vào cuối tháng 12 năm ngoái sau khi làn sóng biểu tình phản đối việc đồng rial mất giá lan rộng đến hầu hết các thành phố lớn.

Chính phủ Iran cho biết khoảng 40 cảnh sát đã thiệt mạng. Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, các phần tử khủng bố có vũ trang đã xuất hiện trong số những người biểu tình. Iran cáo buộc Israel và Mỹ có liên quan tới các cuộc bạo loạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục cảnh báo về khả năng can thiệp quân sự vào Iran nếu chính quyền nước này dùng vũ lực để trấn áp các cuộc biểu tình.

Ông Trump nói với trang tin Axios trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ đã điều lực lượng hải quân quy mô lớn đến sát bờ biển Iran, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Tehran sẵn sàng đối thoại.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tiến vào Trung Đông, khu vực thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

AFP cũng đưa tin, các tàu chiến Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một số tàu khu trục và máy bay tiêm kích, đã bắt đầu di chuyển từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang.

Ngoài tàu sân bay và tàu chiến, Lầu Năm Góc cũng đang điều động máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không đến Trung Đông.

New York Times đưa tin, tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ sẵn sàng tiến hành các hoạt động nhằm vào Iran trong vòng 1-2 ngày tới.