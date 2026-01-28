Iran cảnh báo các nước láng giềng không cho Mỹ sử dụng lãnh thổ tấn công

Iran kêu gọi đoàn kết khu vực giữa lúc căng thẳng leo thang với Mỹ (Ảnh: Reuters).

Một chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đưa ra cảnh báo này hôm 27/1, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

"Các nước láng giềng trong khu vực là bạn bè của chúng tôi, nhưng nếu lãnh thổ, không phận hoặc hải phận của họ bị sử dụng chống lại Iran, họ sẽ bị coi là thù địch", ông Mohammad Akbarzadeh, Phó chỉ huy chính trị của lực lượng hải quân IRGC, được hãng thông tấn Fars dẫn lời.

Lời cảnh báo trên được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một hạm đội khác của Mỹ đang hướng về phía Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng Tehran sẽ đồng ý một thỏa thuận với Washington.

"Hiện tại có một hạm đội tuyệt đẹp khác đang tiến về phía Iran. Tôi hy vọng họ sẽ đạt được một thỏa thuận", ông Trump nói trong một bài phát biểu hôm 27/1.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi hoạt động quân sự của Mỹ gia tăng trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng giữa Washington và Tehran.

Trước đó, một tổ hợp tác chiến tàu sân bay của Washington cũng đã được điều đến Trung Đông. Động thái này được nhận định là nhằm gây áp lực quân sự lên Iran nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ bùng phát xung đột tại khu vực.

Các quan chức Iran nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào nước này sẽ bị đáp trả mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi các nước láng giềng không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ trong bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran.

Trong cuộc điện đàm với Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định các đe dọa của Mỹ nhằm vào Iran sẽ chỉ khiến toàn khu vực rơi vào bất ổn.

Tuần trước, Ả rập Xê út là quốc gia đầu tiên tại khu vực tuyên bố không cho phép sử dụng lãnh thổ, không phận hay hải phận của nước này để tấn công Iran.

Ngày 26/1, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng tiến hành bước đi tương tự, khẳng định sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ, không phận hay hải phận của nước này, để tiến hành cuộc tấn công quân sự chống lại quốc gia láng giềng Iran.

Những diễn biến mới nhất này cho thấy khu vực Trung Đông vẫn tiếp tục tiềm ẩn yếu tố phức tạp, với các phát biểu chính thức và hoạt động quân sự diễn ra song song, trong khi các kênh trao đổi ngoại giao được cho là vẫn đang được duy trì.