Israel cảnh báo đáp trả "chưa từng có tiền lệ" nếu bị Iran tập kích

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Nếu bị Iran tấn công, Israel sẽ trả đũa bằng sức mạnh mà Tehran chưa từng thấy trước đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tại một cuộc họp báo được truyền hình địa phương phát sóng.

Phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh có những đồn đoán về khả năng Mỹ tập kích Iran, điều có thể kéo theo các hành động trả đũa nhằm vào Washington và đồng minh.

“Nếu Iran mắc sai lầm nghiêm trọng khi tấn công Israel, chúng tôi sẽ đáp trả bằng sức mạnh mà Iran chưa từng chứng kiến", ông nói, đồng thời cho rằng vào mùa hè năm 2025, Israel gây tác động mạnh mẽ thông qua vụ tấn công vào Iran và các lực lượng vệ tinh của nước này”.

“Hiện nay, các lực lượng thuộc trục xoay quanh Iran đang tìm cách phục hồi, nhưng Israel sẽ không để điều đó xảy ra", Thủ tướng Israel nói thêm, không tiết lộ về biện pháp mà họ cảnh báo sẽ áp dụng.

Mặt khác, trong cuộc điện đàm với Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ trích các “mối đe dọa” từ Mỹ, cáo buộc chúng “gây ảnh hưởng tới an ninh khu vực và sẽ không mang lại điều gì ngoài bất ổn”.

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về một cuộc chiến mới, một chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 27/1 đã đưa ra cảnh báo đối với các nước láng giềng của Iran.

“Các nước láng giềng là bạn bè của chúng tôi, nhưng nếu lãnh thổ, bầu trời hay vùng biển của họ bị sử dụng để chống lại Iran, thì họ sẽ bị coi là thù địch”, Mohammad Akbarzadeh, Phó Cục trưởng chính trị của lực lượng hải quân IRGC, cho biết.

Rạng sáng ngày 13/6/2025, Israel đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Chưa đầy 24 giờ sau, Tehran tiến hành đáp trả. Chín ngày sau đó, vào sáng 22/6, máy bay phản lực của Mỹ tập kích các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan. Tối hôm sau, Tehran phóng tên lửa tấn công căn cứ Al Udeid, căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ trong khu vực, nằm tại Qatar. Đến ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Israel và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc chiến nổ ra ngay trước thềm một vòng đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.

Kể từ sau xung đột, ông Trump liên tục tái khẳng định các yêu cầu Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân và chấm dứt làm giàu uranium, nhưng các cuộc đàm phán vẫn chưa được nối lại. Iran khẳng định họ có quyền theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Trong khi quân đội Mỹ tăng cường hiện diện trong khu vực, Iran đã cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm 27/1 cảnh báo rằng hậu quả của một cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực.

“Các quốc gia trong khu vực hiểu rất rõ rằng bất kỳ sự vi phạm an ninh nào ở đây sẽ không chỉ tác động tới Iran. Sự thiếu an ninh có tính lây lan", ông nói.