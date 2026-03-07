Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thông báo phát động làn sóng thứ 23 của Chiến dịch “Lời hứa Chân thật 4”. Iran tuyên bố đã triển khai các hệ thống tên lửa thế hệ mới, bao gồm vũ khí siêu vượt âm, nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Iran phóng loạt hỏa lực siêu vượt âm, phản bác lời đồn cạn kiệt tên lửa (Video: Tasnim).

Trong một tuyên bố hôm 6/3, Văn phòng Quan hệ Công chúng của IRGC cho biết giai đoạn mới nhất của chiến dịch đã được tiến hành trước đó trong ngày như một phần của cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Theo tuyên bố, đợt tấn công này sử dụng các hệ thống tên lửa tiên tiến được thiết kế để đánh trúng nhiều mục tiêu cùng lúc, dường như ám chỉ việc dùng tên lửa có nhiều đầu đạn, hoặc đầu đạn có thể phân tán thành phần nhỏ.

Tuyên bố nói rằng các tên lửa đã đánh trúng một số cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, ví dụ như căn cứ Sheikh Isa, Juffair, Ali al-Salem và al-Azraq của Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Jordan. Mỹ chưa bình luận về các tuyên bố từ Iran.

IRGC cũng tuyên bố đã nhằm mục tiêu vào "khu vực quan trọng và nhạy cảm Be’er Sheva của Israel, các trung tâm công nghệ tiên tiến, cơ sở an ninh mạng và các trung tâm hỗ trợ quân sự. Be’er Sheva được coi là trung tâm công nghệ của Israel. Tel Aviv chưa lên tiếng trước thông tin này.

IRGC khẳng định việc họ phóng tên lửa từ chuỗi căn cứ quân sự của Iran là "không thể bị phá vỡ”. IRGC bác bỏ những tin đồn nói rằng năng lực phòng thủ của Iran đang suy yếu hoặc các chiến dịch tên lửa và máy bay không người lái đang không thành công.

IRGC cho biết chiến dịch sử dụng các hệ thống tên lửa tiên tiến, bao gồm Khorramshahr-4, Kheibar và Fattah, một loại tên lửa siêu vượt âm có thể bay nhanh gấp 15 lần tốc độ âm thanh. Theo tuyên bố, loạt tên lửa này đã tập kích các mục tiêu trên khắp Israel và cơ sở quân sự của Mỹ.

Giới quan sát nhận định, việc phá hủy hoàn toàn năng lực tên lửa của Iran không phải là điều dễ dàng với cả Mỹ và Israel khi Tehran đặt các căn cứ, kho tên lửa, bệ phóng sâu dưới lòng đất, hoặc bên trong núi. Điều này khiến cho việc phá hủy chúng trở nên rất thách thức. Bên cạnh đó, Iran có địa hình tương đối rộng lớn, họ cũng bố trí dàn trải các hệ thống tại nhiều địa điểm, khiến việc phá hủy toàn bộ năng lực tên lửa Iran là một nhiệm vụ không dễ thực hiện.

Iran được cho cũng có sự chuẩn bị từ trước với các hệ thống vũ khí giả, mồi nhử, hình vẽ ở căn cứ quân sự nhằm đánh lạc hướng tên lửa đắt đỏ của đối thủ.

Tuyên bố được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Mỹ và Israel bắt đầu một chiến dịch tập kích vào lãnh thổ Iran, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Chiến dịch của IRGC, được phát động gần như ngay sau khi các cuộc tấn công bắt đầu, đã chứng kiến lực lượng này tấn công nhiều mục tiêu chiến lược của Mỹ và Israel.