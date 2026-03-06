Toàn cảnh xung đột Trung Đông: Iran "đổi bài" hay hết tên lửa?

Tầm bắn của một số loại tên lửa Iran (Ảnh: Reuters).

Iran đáp trả rời rạc, sắp hết tên lửa?

Ngày thứ sáu của cuộc chiến diễn ra theo một kịch bản quen thuộc: Lực lượng Mỹ và Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Iran, trong khi Tehran và các nhóm liên kết với họ đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ, cảng và cơ sở hạ tầng của các đồng minh của Washington.

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, ngày 5/3 xác nhận trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm 90% và các cuộc tấn công bằng UAV giảm 83%. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Hải quân Iran “đã gia tăng”.

Ông Cooper cũng cho biết Mỹ đã tấn công 200 mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Iran trong 72 giờ qua, thả hàng chục quả bom xuống các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran và tấn công lực lượng tương đương với Bộ Tư lệnh Không gian của Iran.

Israel triệt hạ các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, ngay trước khi chúng kịp khai hỏa (Video: IDF).

Ông nói thêm rằng, đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã đánh chìm hơn 30 tàu chiến của Iran.

Có thể thấy, cường độ các đòn tấn công trả đũa bằng tên lửa của Iran trong mấy ngày qua đang giảm dần. Nguyên nhân có thể là do nhiều bệ phóng đã bị phá hủy hoặc Iran sắp hết tên lửa hoặc cả hai. Một luồng ý kiến khác thì cho rằng quốc gia Trung Đông này đang tiết kiệm đạn tên lửa để chiến đấu lâu dài.

Mặc dù số lượng khai hỏa ít đi nhưng tên lửa Iran được cho là vẫn đang liên tục gây khó dễ cho phòng không Israel, Mỹ và các đồng minh khu vực, một số căn cứ Mỹ ở Trung Đông đã bị đánh trúng.

Tình hình bất ổn đang bùng phát trở lại ở Iraq. Đêm qua và sáng nay, các cuộc không kích đã được thực hiện vào Căn cứ Không quân Victoria gần Sân bay Baghdad, cùng với các hoạt động không quân và các cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ ở phía bắc đất nước. Trong bối cảnh này, các cuộc thảo luận về số phận ứng cử viên thủ tướng Nouri al-Maliki đang ngày càng gay gắt.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công các trại và cơ sở hạ tầng của các tổ chức người Kurd ở Kurdistan thuộc Iraq. Một sự cố riêng biệt đã xảy ra đối với mỏ dầu Ar-Rumeilah, nơi British Petroleum đang hoạt động.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 5/3 (Ảnh: Rybar).

Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tấn công tàu dầu

Tình hình vận tải biển ở eo biển Hormuz tiếp tục xấu đi. Lần đầu tiên, một xuồng không người lái được cho là của Iran đã tấn công một tàu ở phía bắc Vịnh. Theo một số báo cáo, vụ việc đã dẫn đến tràn dầu. Mối đe dọa đối với các tàu neo đậu cũng đang được ghi nhận. Kết quả là, các công ty vận tải biển lớn đã bắt đầu cắt giảm hoạt động tại các cảng trong khu vực.

Iran được cho là đã chính thức phong tỏa eo biển Hormuz (Ảnh: Rybar).

Các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công

Hình ảnh các cột khói mới bốc lên ở Doha đã lan truyền ở Qatar, căn cứ không quân Al-Sailiya gần căn cứ không quân Al-Udeid có thể là mục tiêu tiềm năng. Một cơ sở lọc dầu của BAPCO đã bị hư hại ở Bahrain, và các cơ sở của Mỹ ở Kuwait cũng bị tấn công.

Bản đồ các cuộc không kích của Iran vào Kuwait tính đến hết ngày 5/3 (Ảnh: Rybar).

Ở sườn phía tây của cuộc xung đột, máy bay Israel tiếp tục tấn công miền Nam Li Băng, chủ yếu nhắm vào các khu vực xung quanh Bint Jabal và các tuyến đường tiếp tế của nhóm vũ trang Hezbollah. Giữa những cảnh báo của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) về các cuộc tấn công mới có thể xảy ra, người dân đã bắt đầu di tản khỏi khu phố Ad-Dahiya ở phía nam Beirut.

Syria vẫn là khu vực trung chuyển của cuộc chiến. Không quân Israel đang đánh chặn tên lửa và UAV Iran trên bầu trời phía Nam nước này. Các chuyến bay của máy bay đã được ghi nhận trên Palmyra và khu vực Euphrates.

Cuộc xung đột đang dần lan rộng sang các quốc gia mới. Vào khoảng giữa trưa 5/3, 2 UAV Iran được cho là đã tấn công sân bay Nakhchivan ở Azerbaijan.

Trong khi đó, các quốc gia châu Âu ngày càng tham gia hỗ trợ liên minh: Pháp đã mở cửa các căn cứ và không phận của mình cho các hoạt động của đồng minh, và Anh đã giành được ưu thế trong việc có lập trường cứng rắn hơn sau vụ tấn công vào căn cứ không quân Akrotiri ở Síp.