Mỹ nói sẽ đưa ra "các điều khoản đầu hàng" cho Iran, Tehran tuyên bố rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố “sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ đầu hàng vô điều kiện”.

Đề cập đến phát biểu này của chủ nhân Nhà Trắng, trong chương trình 60 Minutes của CBS ngày 8/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói: “Điều đó có nghĩa là chúng tôi chiến đấu để giành chiến thắng. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đặt ra các điều khoản. Chúng tôi sẽ biết khi nào họ không còn khả năng chiến đấu. Sẽ có một thời điểm mà họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó. Dù họ có biết hay không, họ sẽ trở nên không còn khả năng chiến đấu. Họ sẽ đầu hàng”.

Tuy nhiên, ông không đưa ra chi tiết cụ thể liệu những điều khoản đó sẽ là gì.

Ông Hegseth cho biết việc đầu hàng có thể diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả trực tiếp giữa người với người, nhưng Tổng thống Trump mới là người cuối cùng đặt ra các điều khoản, chứ không phải phía Iran.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Axios, ông Trump giải thích, yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” đối với Iran có thể không cần một tuyên bố chính thức từ chính quyền Tehran.

“Đầu hàng vô điều kiện có thể có nghĩa là Iran tuyên bố đầu hàng, nhưng cũng có thể có nghĩa là họ không còn khả năng tiếp tục chiến đấu, vì họ không còn vũ khí hay lực lượng để tiếp tục chiến đấu nữa”, ông nói.

Phát biểu với truyền thông hôm qua, ông cũng nhấn mạnh, quyết định về thời điểm kết thúc cuộc chiến với Iran sẽ là một quyết định mà ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng sẽ đưa ra.

“Tôi nghĩ đó phần nào là quyết định chung. Chúng tôi đã trao đổi. Tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp, nhưng mọi yếu tố sẽ được tính đến”, ông nói. Phát biểu cho thấy ông Netanyahu sẽ có ý kiến, nhưng Tổng thống Mỹ sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về chiến dịch không kích Iran hiện nay.

Khi được hỏi liệu Israel có thể tiếp tục xung đột với Iran ngay cả sau khi Mỹ quyết định dừng các cuộc tấn công hay không, ông Trump từ chối thảo luận.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2. Ông Trump tuần trước dự đoán chiến dịch sẽ kéo dài khoảng 4-6 tuần.

Trong khi đó, giới chức Iran phát tín hiệu sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài, bác bỏ yêu cầu đầu hàng.

Một quan chức giấu tên của Iran cho biết, cuộc xung đột đang bước sang một giai đoạn mới và Tehran sẽ là bên quyết định khi nào cuộc xung đột kết thúc.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf hôm qua tuyên bố: “Chắc chắn rằng đất nước và người dân Iran sẽ không đầu hàng. Họ sẽ chiến đấu, đấu tranh và sẽ không đầu hàng”.