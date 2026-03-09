60% hỏa lực Iran nhắm vào các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông

Một cuộc không kích vào Tehran (Ảnh: AFP).

“Khoảng 60% năng lực tấn công của chúng tôi, các đợt phóng tên lửa và hoạt động máy bay không người lái, hướng vào các căn cứ và lợi ích chiến lược của Mỹ trong khu vực, và 40% hướng vào các mục tiêu của Israel”, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Mohammad Naeini phát biểu trên truyền hình ngày 8/3.

“Chúng tôi coi người Mỹ là đối thủ chính trong cuộc chiến này. Mỹ đã thiết lập các căn cứ quân sự trong khu vực này suốt 70 năm”, ông tiếp tục.

Ông Naeini cho biết Iran đã bắn hạ 80 máy bay không người lái phóng về phía nước này, bao gồm “3 chiếc MQ-9 khổng lồ, cực kỳ tiên tiến của Mỹ” và 74 máy bay không người lái của Israel.

“Kho vũ khí của chúng tôi gồm các tên lửa hạng nặng, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, nhiều loại máy bay không người lái và các tàu tấn công đều được trang bị đầy đủ cho một cuộc chiến quy mô lớn và kéo dài, và không có gì phải lo ngại”, ông nói.

Ông nhấn mạnh thêm rằng Iran coi các căn cứ của Mỹ trong khu vực là “những mục tiêu hợp pháp của chúng tôi.”

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2 sau khi các cuộc đàm phán bế tắc.

Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu ở Israel cũng như các căn cứ quân sự, cơ sở ngoại giao của Mỹ ở khu vực.

Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cho biết nước này đã chịu phần lớn các đợt đạn đạo của Iran bắn vào các quốc gia Ả rập. Cụ thể, UAE phát hiện hơn 230 tên lửa đạn đạo và hơn 1.400 máy bay không người lái kể từ khi xung đột bắt đầu.

Một quan chức UAE nhận định, giai đoạn nguy hiểm nhất của cuộc chiến có khả năng sẽ sớm kết thúc, nhưng cuộc chiến có thể kéo dài lâu hơn.

Quan chức này đồng thời cảnh báo có thể phải mất nhiều thập niên để khôi phục lòng tin giữa Tehran và các quốc gia Ả rập.

“Cuối cùng thì cuộc chiến này cũng sẽ kết thúc, và theo đánh giá của tôi… mức độ nguy hiểm của nó sẽ kết thúc sớm hơn. Nhưng việc kết thúc chính thức của cuộc chiến có thể sẽ mất thêm một thời gian”, quan chức UAE nói.

Quan chức này lưu ý thêm rằng bất kỳ thỏa thuận đàm phán mới nào với Iran cũng sẽ phải giải quyết chương trình tên lửa của nước này. “Tên lửa đang ở vị trí trung tâm, bởi vì giờ đây tên lửa không còn được xem là chỉ để tự vệ”, ông nói.

Ông cho hay, Pháp đang giúp tuần tra bầu trời của nước này và đánh chặn tên lửa cũng như máy bay không người lái, đồng thời cho biết đất nước đã chuẩn bị cho một tình huống khẩn cấp “trong một thời gian dài” và có đủ dự trữ lương thực.

UAE, một trung tâm kinh doanh và du lịch của khu vực phụ thuộc nhiều vào lao động nước ngoài, là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong số khoảng một chục nước báo cáo bị hỏa lực Iran tấn công.

Giai đoạn xung đột mới

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Iran cho rằng cuộc xung đột hiện nay giữa Iran với Israel và Mỹ đã bước vào “giai đoạn mới”, bác bỏ những nhận định cho rằng chiến tranh có thể sớm kết thúc.

Quan chức này cũng nhấn mạnh không có triển vọng chấm dứt xung đột ngay lập tức, bất chấp một số tuyên bố cho thấy điều ngược lại. Ông cũng phát tín hiệu về khả năng Iran trả đũa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực.

“Cuộc chiến đã bước vào một giai đoạn mới và cuộc tấn công vào các kho dầu và nhiên liệu của Iran chắc chắn sẽ bị đáp trả bằng các đòn trả đũa trong khu vực”, quan chức Iran nói.

Ông cho biết thêm rằng Iran có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng để đáp trả trong những ngày tới, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn đối với các cơ sở dầu khí trong khu vực.

“Iran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz cho đến khi đạt được các kết quả mong muốn”, quan chức này nêu rõ. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải hàng hải quan trọng mà qua đó khoảng 20% lớn nguồn cung dầu của thế giới được vận chuyển qua.

Quan chức Iran cũng cho biết Tehran sẽ là bên quyết định khi nào cuộc xung đột kết thúc.