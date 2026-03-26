Iran có thể mở mặt trận mới trong chiến sự Trung Đông

Tên lửa của Houthi (Ảnh: Reuters).

Iran có thể “mở thêm một mặt trận khác” hoặc tạo ra mối đe dọa thực sự đối với eo biển Bab al-Mandeb ở biển Đỏ nếu đối thủ tiến hành hành động quân sự tại các đảo của Iran hoặc tiếp tục leo thang xung đột hiện nay, hãng tin Iran Tasnim dẫn một nguồn tin quân sự cho biết hôm 25/3.

“Nếu đối phương muốn tiến hành hành động trên bộ tại các đảo của Iran hoặc bất kỳ nơi nào khác trên lãnh thổ của chúng tôi, hoặc gây tổn thất cho Iran thông qua các hoạt động hải quân tại vịnh Ba Tư và biển Oman, chúng tôi sẽ mở thêm các mặt trận khác một cách bất ngờ, để hành động của họ không những không mang lại lợi ích mà còn khiến cái giá họ phải trả tăng gấp đôi”, nguồn tin cho biết.

“Eo biển Bab al-Mandeb được coi là một trong những eo biển chiến lược của thế giới, và Iran có cả ý chí lẫn năng lực để tạo ra một mối đe dọa hoàn toàn đáng tin cậy đối với khu vực này.

Do đó, nếu người Mỹ muốn tìm cách giải quyết vấn đề eo biển Hormuz bằng những biện pháp kém sáng suốt, họ nên cẩn trọng để không khiến mình phải đối mặt thêm với một eo biển khác trong các vấn đề và khó khăn của họ", nguồn tin nhấn mạnh.

Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Nhiều thành phố lớn của Iran, bao gồm Tehran, đã bị tấn công. Nhà Trắng viện dẫn các mối đe dọa tên lửa và vũ khí hạt nhân từ Iran là lý do để phát động tấn công, dù Tehran nhiều lần bác bỏ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố chiến dịch đáp trả, nhắm vào các mục tiêu tại Israel. Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng bị tấn công.

Nhóm Houthi ở Yemen, đồng minh của Iran, có khả năng kiểm soát lối vào biển Đỏ, một tuyến giao thông huyết mạch (Ảnh: EIA).

Iran từ lâu đã xây dựng mạng lưới các lực lượng dân quân đồng minh trên khắp Trung Đông nhằm mở rộng ảnh hưởng và tạo sức răn đe trước các cuộc tấn công. Houthi ở Yemen là lực lượng có đủ khả năng để phong tỏa hiệu quả khu vực biển Đỏ.

Biển Đỏ một lần nữa trở thành tâm điểm, khi Iran đang siết nguồn cung dầu tại vịnh Ba Tư bằng cách kiểm soát eo biển Hormuz, cửa ngõ ra Ấn Độ Dương. Ả rập Xê út có các đường ống cho phép phần nào vượt qua điểm nghẽn này bằng cách vận chuyển dầu thô sang cảng Yanbu trên biển Đỏ.

Tuy nhiên, tuyến đường này buộc tàu phải đi qua hàng trăm km bờ biển do Houthi kiểm soát, dẫn tới một điểm nghẽn khác tại Bab al-Mandeb, eo biển nối biển Đỏ với vịnh Aden.

Houthi tới nay vẫn chưa tham gia vào cuộc xung đột, nhưng đã phát tín hiệu có thể tham chiến bất cứ lúc nào. “Ngón tay chúng tôi đã đặt trên cò súng. Việc tham gia xung đột chỉ còn là vấn đề thời gian”, Mohammed al-Bukhaiti, một quan chức cấp cao của Houthi, nói trong tuần qua.

“Nếu Houthi tham chiến, mức độ căng thẳng sẽ tăng vọt. Điều đó sẽ kéo theo kênh đào Suez và Ai Cập, đồng thời khiến Ả rập Xê út bị cuốn sâu hơn vào cuộc xung đột", Adam Baron, chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu New America về Yemen và Vùng Vịnh, nhận định.