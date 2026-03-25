Tướng Mỹ: Iran có thể chống chịu các cuộc tấn công "ít nhất vài năm"

Máy bay Mỹ được tiếp dầu trên không trong cuộc chiến với Iran (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Iran có thể chịu đựng các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ - Israel nhằm vào nước này trong “ít nhất là vài năm nữa”, theo dự đoán của Thiếu tướng Lục quân đã nghỉ hưu James “Spider” Marks.

Phát biểu trên chương trình MS Now, ông Marks cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với lựa chọn giữa việc duy trì chiến dịch ném bom hiện tại của Mỹ nhằm vào Iran, mà ông mô tả là “rất tốn kém” và đi kèm những hệ lụy chính trị, hoặc tìm cách đạt được một giải pháp ngoại giao nào đó.

Theo ông, có 2 khả năng cuộc xung đột có thể được tuyên bố là kết thúc hoặc tiếp tục leo thang dồn dập.

“Tôi không thấy Iran sẽ từ bỏ. Tôi không thấy họ sẽ nhượng bộ. Họ sẽ vẫn sẽ trụ lại. Và tôi nghĩ họ có thể cầm cự được ít nhất là vài năm nữa", ông nhấn mạnh.

Cuộc chiến hiện đã bước sang tuần thứ 4 mà chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng. Ban đầu, ông Trump nói xung đột sẽ kéo dài 4-5 tuần, nhưng hiện Nhà Trắng đang chuẩn bị đề nghị Quốc hội cấp bổ sung 200 tỷ USD cho chiến dịch quân sự, làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài hơn.

Trong khi tuần này ông Trump cho thấy sự quan tâm tới một con đường ngoại giao để chấm dứt chiến sự khi đối mặt với áp lực ngày càng tăng về tác động kinh tế, thì cũng có những dấu hiệu cho thấy khả năng leo thang.

Các quan chức Mỹ được cho là đang cân nhắc một nhiệm vụ nhằm bảo đảm hành lang an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bằng cách sử dụng lực lượng không quân và hải quân. Tuyến hàng hải quan trọng này trên thực tế đã bị Iran phong tỏa kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2. Tuy nhiên, kịch bản này ẩn chứa hàng loạt rủi ro, nhất là khi Iran có vị trí địa lý giúp họ có thể phong tỏa hiệu quả Hormuz.

Theo ông Marks, điều khiến cho Tehran thể hiện sự cứng rắn trong quan điểm là do vấn đề của nội bộ Iran khác với Mỹ. Tướng Mỹ cho rằng, mục tiêu hàng đầu của Iran là "tồn tại" và họ ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố nội bộ. Vì vậy, họ sẽ dồn hết sức để đảm bảo thực hiện được mục tiêu quan trọng nhất.

Ngược lại, nếu nhìn vào Mỹ, nước này có nhiều nhóm lợi ích phải quan tâm, cả trong nước lẫn toàn cầu. Vì vậy, một cuộc chiến kéo dài, tốn kém, ảnh hưởng tới nhiều lợi ích của Mỹ và toàn cầu sẽ có thể là một yếu tố tác động tới quyết định của Washington, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang tới gần và áp lực của vấn đề năng lượng toàn cầu ngày càng lớn. Mặt khác, việc Mỹ lún sâu hơn vào cuộc chiến có thể đi ngược lại với cam kết ban đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi tranh cử.

"Và điều đó đang trở nên rất, rất khó khăn (với Mỹ)”, ông Marks cảnh báo.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã có "nhượng bộ lớn" và sẵn sàng trao cho Mỹ một "món quà" liên quan tới năng lượng, thì phía Tehran lại phản bác thông tin đang đàm phán với Mỹ.

Báo Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Iran đang yêu cầu bồi thường cho các cuộc tấn công nhằm vào nước này, dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt và đóng cửa tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại vịnh Ba Tư.

Ngoài ra, Iran còn muốn có các bảo đảm rằng xung đột sẽ không bùng phát trở lại, cũng như yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào lực lượng ủy nhiệm của Tehran tại Li Băng là Hezbollah.