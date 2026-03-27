Đàm phán trực tiếp Mỹ - Iran có thể sớm diễn ra tại Pakistan

Giới chức Mỹ và Iran trong một cuộc đàm phán tại Italy năm 2025 (Ảnh EPA).

“Theo thông tin tôi nhận được, đã có những hoạt động liên lạc gián tiếp, và công tác chuẩn bị đã được thực hiện cho các cuộc gặp trực tiếp. Nó sẽ diễn ra rất sớm tại Pakistan”, Ngoại trưởng Wadephul nói với đài phát thanh Deutschlandfunk.

Ông cho biết trước đó đã có những liên lạc gián tiếp và mô tả đây là "những dấu hiệu đầu tiên của hy vọng và sự tin tưởng".

"Rõ ràng, các lập trường ban đầu đã được trao đổi bằng văn bản thông qua bên thứ ba", người đứng đầu ngành ngoại giao Đức nói thêm và cho biết "không biết chính xác ai đã mở đường cho các cuộc liên lạc, gặp gỡ như vậy".

Mỹ và Iran chưa bình luận về thông tin này.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Đức cũng tái khẳng định Berlin sẵn sàng đảm bảo an ninh giao thông hàng hải ở eo biển giữa Iran và bán đảo Ả rập sau khi chiến tranh kết thúc.

"Điều chúng tôi luôn nói là: khi chiến tranh này kết thúc, về nguyên tắc, Đức sẵn sàng xem xét vấn đề có thể giúp đảm bảo an ninh giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz hay không", ông giải thích, đồng thời bày tỏ, "nhưng trước tiên chúng ta phải đạt đến điểm đó".

Vào giữa tháng 3, bên lề cuộc họp các ngoại trưởng EU tại Brussels, ông Wadephul đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc NATO triển khai quân đội ở eo biển Hormuz trong thời điểm chiến sự đang diễn ra. Tại thời điểm đó, Ngoại trưởng Đức nói rằng "NATO sẽ không phải chịu trách nhiệm về eo biển Hormuz".