Iran muốn chấm dứt hoàn toàn xung đột với Mỹ - Israel

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: New York Times).

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran mong muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến đang diễn ra với Mỹ và Israel, đồng thời nói thêm rằng Tehran muốn đảm bảo an ninh và hòa bình ở khu vực Tây Á.

Ông Pezeshkian đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 26/3. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các diễn biến khu vực và quốc tế sau chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Ông Pezeshkian ca ngợi chính phủ và người dân Malaysia vì lập trường có nguyên tắc của họ trong việc lên án các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

"Chúng tôi mong muốn chấm dứt hoàn toàn chiến tranh và đảm bảo an ninh và hòa bình trong khu vực”, Tổng thống Iran nhấn mạnh.

Thủ tướng Malaysia bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường "chính đáng" của Iran về việc chấm dứt chiến tranh và kêu gọi đảm bảo rằng các cuộc tấn công vào Iran sẽ không lặp lại.

Nhà lãnh đạo Malaysia cũng cảm ơn Tổng thống Iran vì đã giúp các tàu chở dầu của Malaysia đi qua eo biển Hormuz an toàn trong thời điểm căng thẳng leo thang.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn đơn thuần, mà là chấm dứt hoàn toàn chiến tranh trên mọi mặt trận tại Trung Đông.

“Chúng tôi không tin vào ngừng bắn. Chúng tôi tin vào việc chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận… và chứng kiến hòa bình trên toàn khu vực, tại Li Băng, Yemen, Iraq, Iran và các quốc gia khác trong khu vực”, ông Araghchi cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này tuyên bố Mỹ và Iran đang đàm phán để chấm dứt xung đột. Ông Trump cho rằng Iran rất muốn "đạt được một thỏa thuận, nhưng họ sợ nói ra điều đó" một cách công khai vì lo ngại những hậu quả trong nước.

Nhà Trắng khẳng định các cuộc đàm phán không đi đến bế tắc, ngay cả khi Tehran bác đề xuất của Mỹ để chấm dứt chiến tranh. Chính quyền Mỹ được cho là đã đưa ra đề xuất 15 điểm cho Iran.

Các quan chức Mỹ nói rằng chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp tiềm năng với Iran ở Pakistan như một phần trong nỗ lực tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thừa nhận các thông điệp đã được trao đổi thông qua các bên trung gian, nhưng bày tỏ sự hoài nghi về lập trường của Washington.

Ông Araghchi ngày 25/3 nhắc lại rằng không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra giữa Iran và Mỹ.

Kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV dẫn lời một quan chức an ninh chính trị cấp cao cho biết Tehran đã xem xét và bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột do Mỹ đưa ra.

Theo PressTV, quan chức Iran đã vạch ra 5 điều kiện mà Tehran sẽ đồng ý chấm dứt xung đột, bao gồm chấm dứt “hành động gây hấn và sát hại”, đưa ra các đảm bảo cụ thể để ngăn chặn xung đột tái diễn, bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra cho Iran, chấm dứt cuộc chiến chống lại Iran và “tất cả các nhóm kháng chiến” trên khắp Trung Đông, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.