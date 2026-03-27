Mỹ sắp tung chương trình bảo hiểm cho tàu dầu đi qua Hormuz

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Reuters).

Theo ông, động thái có thể giúp khôi phục dòng chảy của phần lớn nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Phát biểu của ông Bessent, đưa ra ngày 26/3 trong cuộc họp Nội các của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, được đưa ra vài tuần sau khi ông Trump lần đầu công bố rằng Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) sẽ cung cấp bảo lãnh bảo hiểm kèm theo hộ tống hải quân nhằm đảm bảo an toàn cho tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển này.

Mặc dù chương trình được công bố từ ngày 3/3, chưa có bằng chứng nào cho thấy các tàu hưởng lợi từ sáng kiến này đã đi qua eo biển, một điểm nghẽn chiếm khoảng 1/5 lưu lượng dầu khí toàn cầu.

“Thị trường dầu đang được cung ứng tốt. Chúng tôi đã có những biện pháp để đảm bảo rằng nguồn dầu bị mắc kẹt ngoài biển sẽ được đưa ra thị trường toàn cầu", ông Bessent nói.

“Những hành động quyết đoán của ngài, như chương trình tái bảo hiểm hàng hải của DFC, phối hợp với Bộ Tư lệnh Trung tâm, sẽ sớm mang lại cho các hãng vận tải qua khu vực Vịnh một mức độ an ninh chưa từng có", Bộ trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Phát biểu của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về giá dầu và khí đốt tăng vọt trong cuộc chiến với Iran, cùng nguy cơ cú sốc nguồn cung năng lượng sẽ kéo dài ngay cả khi xung đột kết thúc.

Kế hoạch đã bị tạm hoãn của ông Trump về việc tấn công các nhà máy điện của Iran đã vấp phải cảnh báo từ Tehran rằng họ sẽ “đóng hoàn toàn” eo biển Hormuz và nhắm vào các cơ sở năng lượng trong khu vực để đáp trả.

Dù ông Trump ngày 26/3 cho biết Tehran đã cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển, các tàu thương mại phần lớn vẫn tránh tuyến đường này kể từ khi chiến sự nổ ra vào ngày 28/2. Các cuộc tấn công của Iran cũng đã gây thiệt hại cho cơ sở lọc dầu và xử lý khí trong khu vực, khiến một phần nguồn cung bị gián đoạn và làm phức tạp thêm khả năng sớm đạt được giải pháp.

Việc bảo hiểm tàu vẫn có thể thực hiện, nhưng với chi phí rất cao. Thị trường bảo hiểm Lloyd’s of London vẫn tiếp tục cung cấp bảo hiểm cho các tàu đi qua tuyến đường này, theo Giám đốc điều hành Patrick Tiernan.

Điều đó cho thấy trở ngại chính đối với tàu thuyền không phải là thiếu bảo hiểm, mà là nguy cơ bị Iran tập kích.

Ông Bessent cho rằng lưu lượng tàu chở dầu trong khu vực Vịnh đang bắt đầu tăng trở lại và sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

“Chúng tôi đang thấy ngày càng nhiều tàu ra vào khu vực Vịnh, nhiều hơn hôm qua, và đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi tin rằng lưu lượng vận tải sẽ tiếp tục tăng từng ngày, ngay cả trước khi chúng ta đảm bảo hoàn toàn an ninh cho eo biển", ông nói.

Giá dầu và xăng tăng cao đang đe dọa xóa nhòa một số thành quả kinh tế của ông Trump trong năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng, đồng thời tạo áp lực chính trị đối với Đảng Cộng hòa trong nỗ lực giữ quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Tuy nhiên, ông Bessent cho rằng nền kinh tế Mỹ có khả năng chịu đựng tốt hơn trước những gián đoạn năng lượng ngắn hạn, nhờ các chính sách của ông Trump thúc đẩy sản xuất dầu khí trong nước. Ông cũng nói rằng người dân Mỹ sẵn sàng chấp nhận đánh đổi giá cao trong ngắn hạn để đổi lấy sự ổn định lâu dài.

“Nhiều người đánh giá thấp ý chí của người dân Mỹ trong việc chấp nhận biến động ngắn hạn để đổi lấy 50 năm an toàn ở phía trước", ông nói.

Chính quyền Mỹ đã triển khai một số biện pháp nhằm kiềm chế giá và giải quyết lo ngại về nguồn cung dầu, bao gồm nới lỏng quy định vận tải biển vốn yêu cầu hàng hóa giữa các cảng Mỹ phải do tàu đóng, treo cờ và sở hữu bởi Mỹ vận chuyển, cũng như xả hàng triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp.

Các phương án khác vẫn đang được xem xét.

Ngày 26/3, ông Trump cho biết một lựa chọn đang được tính đến là đình chỉ thuế xăng liên bang, động thái thường cần Quốc hội phê chuẩn.

Một lựa chọn khác, theo ông, là kiểm soát nguồn dầu của Iran. Dù không nêu chi tiết, điều này có thể ám chỉ việc kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu của Iran.