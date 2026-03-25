Iran kêu gọi Trung Đông lập liên minh quân sự không có Mỹ - Israel

Binh sĩ quân đội Iran (Ảnh: Reuters).

Bộ Tổng tham mưu Iran cho biết, Trung Đông cần phải lập ra một liên minh các quốc gia nhằm bảo đảm an ninh và phát triển hợp tác quân sự tại khu vực mà không có sự tham gia của Mỹ và Israel.

“Thời điểm đã chín muồi để thành lập một liên minh các quốc gia nhằm bảo đảm an ninh và hợp tác quân sự trong khu vực mà không có sự tham gia của Mỹ và Israel”, tuyên bố nêu rõ. Các quốc gia trong khu vực “sẽ không bao giờ cần một quốc gia nằm cách xa hàng nghìn km để bảo đảm an ninh cho mình".

Theo Iran, các nước trong khu vực “không cần một quốc gia đặt an ninh và lợi ích của Israel lên trên hết” đồng thời “chỉ nhìn thấy tài nguyên giàu có được tích trữ trên lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực".

“Đã đến lúc thiết lập một liên minh an ninh mà không có sự hiện diện của Mỹ và Israel”, Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, cho biết trong một thông điệp video gửi tới thế giới Ả rập và Hồi giáo.

Ông mô tả các cuộc tập kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là dấu hiệu của một “giai đoạn mới”, đồng thời nói rằng Iran đang đứng ở tuyến đầu trong việc bảo vệ thế giới Hồi giáo.

Cả Mỹ, Israel và các nước Trung Đông chưa bình luận về tuyên bố từ phía Iran. Đây không phải là lần đầu Tehran đưa ra một đề xuất tương tự.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/3 cho hay Tehran kêu gọi thành lập một cấu trúc an ninh Trung Đông với sự tham gia của các quốc gia trong khu vực. "Chúng tôi sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề với các bạn. Để bảo đảm hòa bình trong khu vực, chúng tôi đề xuất thành lập một cấu trúc an ninh tại Trung Đông, bao gồm các quốc gia Hồi giáo, nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và an ninh”, ông tuyên bố.

Ông khẳng định Iran coi các nước Hồi giáo là anh em. “Chúng tôi không có ý định bất đồng với các quốc gia Hồi giáo; chúng tôi không tìm kiếm xung đột hay chiến tranh với các nước Hồi giáo. Họ là anh em của chúng tôi", Tổng thống Iran cho biết.

Căng thẳng trong khu vực đã leo thang kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2.

Iran đã đáp trả bằng các đợt tấn công UAV và tên lửa nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có sự hiện diện của lực lượng quân sự Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ và Iran đã có “các cuộc trao đổi rất tốt và mang tính xây dựng trong 2 ngày qua nhằm hướng tới một giải pháp hoàn toàn và triệt để cho xung đột của chúng ta tại Tây Á”.

Tuy nhiên, ông Ebrahim Zolfaqari bác bỏ thông tin Iran đang đàm phán với Mỹ, cho rằng phía Washington đang tự thương lượng "với chính mình".

Ông Zolfaqari cũng đưa ra phát biểu cứng rắn về triển vọng kinh tế khu vực, khẳng định rằng mức đầu tư trước đây của Mỹ cũng như giá năng lượng và dầu mỏ trong quá khứ sẽ không quay trở lại như trước.

Ông cũng nhấn mạnh rằng sẽ không có trạng thái nào trước đây được khôi phục nếu “ngay cả ý nghĩ tiến hành hành động quân sự chống lại Iran chưa bị loại bỏ”.