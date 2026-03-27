Mỹ có thể đã mất khí tài quân sự nào trong chiến tranh với Iran?

Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Không quân Mỹ (Ảnh: BI).

Theo Wall Street Journal, các nguồn tin quân sự cho biết, hầu hết thiệt hại trên mặt đất của Mỹ là do các vụ tấn công từ tên lửa đạn đạo và UAV của Iran.

Ông Elaine McCusker thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ - một quan chức ngân sách cấp cao của Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Donald Trump nắm quyền nhiệm kỳ thứ nhất - đã theo dõi, tính toán các tổn thất của Washington trong 3 tuần xung đột đầu tiên có thể lên tới 1,4-2,9 tỷ USD. Thậm chí, con số còn có thể cao hơn nếu bao gồm thiệt hại một radar của Qatar đặt tại căn cứ không quân Mỹ ở nước này.

Hiện nay Lầu Năm Góc đang tìm kiếm thêm ngân sách nhằm tăng tốc sản xuất các hệ thống vũ khí mà Mỹ và Israel đã sử dụng trong cuộc chiến, đồng thời bảo đảm dự trữ đầy đủ cho tương lai.

Có một số vũ khí và phương tiện mà Lầu Năm Góc có thể sẽ phải tìm cách thay thế trong yêu cầu chi tiêu bổ sung 200 tỷ USD cho chiến tranh Iran vốn đã được gửi đến Nhà Trắng.

Một máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Kuwait được cho là đã bắn nhầm 3 máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ vào ngày 1/3. May mắn, tất cả 6 thành viên phi hành đoàn đều đã nhảy dù an toàn. Một chiếc F-15 đời mới hiện nay có giá khoảng 100 triệu USD.

Ngày 19/3, một máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp và phi công sau đó an toàn. Iran tuyên bố đã bắn trúng chiếc máy bay này. Một chiếc F-35A có giá khoảng 82,5 triệu USD.

Máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ (Ảnh: Forbes).

Trước đó, vào ngày 12/3, 6 thành viên phi hành đoàn của một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ đã thiệt mạng khi máy bay của họ rơi dường như do va chạm với một chiếc KC-135 khác trên bầu trời Iraq. Năm chiếc KC-135 khác bị hư hại trong một cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út. Các máy bay bị hư hại đang được sửa chữa.

Boeing đã ngừng sản xuất KC-135 kể từ những năm 1960, vì vậy Không quân Mỹ rất có thể sẽ thay thế máy bay bị hư hại này bằng một chiếc KC-46 Pegasus, loại máy bay tiếp liệu dựa trên máy bay chở khách 767 được sửa đổi. Một chiếc KC-46 có giá khoảng 165 triệu USD.

Ngoài ra, hơn 10 UAV MQ-9 Reaper đã bị rơi kể từ khi chiến sự bùng nổ. Trong đó có ít nhất 8 chiếc bị tên lửa Iran bắn hạ, 3 chiếc bị tên lửa Iran phá hủy trên mặt đất và một chiếc bị một quốc gia vùng Vịnh bắn nhầm. Ngoài ra, còn có nhiều UAV Reaper khác đã bị hư hại. Các máy bay MQ-9 do Không quân Mỹ sử dụng, có giá ít nhất 16 triệu USD mỗi chiếc, hiện không còn được General Atomics sản xuất.

Các máy bay không người lái MQ-9B SkyGuardian đời mới hơn đang được sản xuất cho Mỹ và các đồng minh, có giá khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc. Mặc dù không bị hư hại trong chiến đấu, một vụ cháy đã xảy ra trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford vào ngày 12/3 khiến nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ (Ảnh: National Interest).

Ngọn lửa bắt đầu từ khu giặt là chính và lan sang các khu vực khác của tàu, bao gồm cả khu ngủ của thủy thủ đoàn. Tàu sân bay hiện neo đậu tại vịnh Souda ở Hy Lạp, nơi nó sẽ sớm được sửa chữa.

Các lực lượng Iran cũng đã tấn công một radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa ThAAD ở Jordan.

Radar này, được sử dụng để theo dõi tên lửa đạn đạo, có giá ít nhất 300 triệu USD. Iran cũng đã tấn công các hệ thống radar, thông tin liên lạc và phòng không ở Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan, Bahrain, Kuwait và Ả rập Xê út, bao gồm cả việc gây hư hại cho radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 của Qatar tại căn cứ không quân Al-Udeid.

Radar AN/FPS-132 thuộc Chương trình Hệ thống radar cảnh báo sớm nâng cấp của Không quân Mỹ. Hệ thống được chế tạo bởi Tập đoàn Raytheon với chi phí khoảng 1,1 tỷ USD, có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc.

Hệ thống radar AN/FPS-132 (Ảnh: Defense News).

Về tính năng kỹ thuật, AN/FPS-132 là hệ thống radar mảng pha hoạt động ở băng tần UHF, với 3 mặt anten quét điện tử chủ động (mỗi mặt bao phủ 120 độ). Thiết kế này giúp radar giám sát 360 độ mà không cần cơ cấu quay trục cơ khí.

Mỗi anten mảng pha chứa hơn 2.600 module thu phát, công suất hơn 2,5MW. Hệ thống có khả năng phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo từ khoảng cách lên đến 5.000km.