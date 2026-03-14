Iran cảnh báo coi Ukraine là "mục tiêu hợp pháp"

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi (Ảnh: AFP).

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, viết trên X rằng, các hành động của Ukraine nhằm hỗ trợ Israel đã biến toàn bộ lãnh thổ của nước này thành một “mục tiêu hợp pháp và chính đáng” đối với Iran theo Liên hợp quốc.

“Bằng việc cung cấp hỗ trợ UAV cho Israel, Ukraine trên thực tế đã tham gia vào cuộc chiến và, theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, đã biến toàn bộ lãnh thổ của mình thành một mục tiêu hợp pháp cho Iran”, ông Azizi viết.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các chuyên gia Ukraine về UAV Shahed sẽ làm việc tại Trung Đông.

Ukraine đã phát triển các UAV đánh chặn chi phí thấp, cùng với các hệ thống phòng không khác, để đối phó với UAV cảm tử kiểu Shahed do Moscow sử dụng. Ngày 9/3, Tổng thống cho hay các chuyên gia đã được cử đi cùng các UAV đánh chặn để giúp bảo vệ các căn cứ của Mỹ tại Jordan.

Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông Zelensky nói rằng Mỹ đã yêu cầu hỗ trợ từ Kiev và đội ngũ Ukraine đã lên đường ngay ngày hôm sau.

Theo truyền thông phương Tây, Mỹ và ít nhất một quốc gia khác ở Vịnh Ba Tư, sau đó được xác nhận là Qatar, đã đàm phán để mua UAV đánh chặn của Ukraine nhằm bắn hạ các UAV Shahed của Iran với chi phí rẻ hơn.

Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối sự hỗ trợ của Ukraine. Ông Trump nói rằng, Mỹ sở hữu các UAV tốt nhất thế giới và không cần sự hỗ trợ từ Ukraine.

Ngoài ra, Anh muốn các chuyên gia Ukraine huấn luyện cho các quốc gia vùng Vịnh cách “bắn hạ” UAV Iran. Thủ tướng Keir Starmer đã công bố kế hoạch mời các chuyên gia Ukraine tham gia, dù ông Zelensky chưa xác nhận rằng ông đã nhận được yêu cầu chính thức.

Gần đây, Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết Ả rập Xê út đang lên kế hoạch mua số lượng lớn UAV đánh chặn của Ukraine, với hợp đồng có thể trị giá hàng triệu USD.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Ukraine cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài và ảnh hưởng tới chiến dịch quân sự của Kiev.

"Tôi hy vọng cuộc chiến (ở Trung Đông) sẽ không kéo dài, không chỉ vì tôi lo lắng cho Ukraine mà còn vì mỗi sinh mạng mất đi hoặc bị hủy hoại đều là một bi kịch. Trong khi đó, chúng ta không thấy tiến triển nào trong các cuộc đàm phán hòa bình. Nếu một nền hòa bình lâu dài hoặc một thỏa thuận ngừng bắn không được đàm phán trong những ngày đầu của cuộc xung đột, thì nguy cơ xung đột kéo dài là rất lớn”, ông nói.

Tổng thống Zelensky cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài và các đối tác của Kiev có thể sẽ ít quan tâm đến Ukraine hơn, đồng thời cắt giảm nguồn cung các hệ thống phòng không.

“Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình ở Ukraine. Ít quan tâm hơn có nghĩa là ít hỗ trợ hơn. Ít hỗ trợ hơn có nghĩa là ít hệ thống phòng không hơn”, ông Zelensky cho biết thêm.