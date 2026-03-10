Iran công bố mảnh vỡ tên lửa rơi xuống trường nữ sinh làm 175 người chết

Các mảnh vỡ tên lửa (Ảnh: IRIB).

Các mảnh vỡ của một tên lửa bị hư hại đã được công bố. Đây được cho là mảnh vỡ từ cuộc tập kích nhằm vào một căn cứ hải quân và một trường tiểu học nữ sinh ở miền nam Iran ngày 28/2, khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, trong đó 163 người là trẻ em.

Theo phân tích của New York Times, mảnh vỡ này dường như mang ký hiệu khá tương đồng với một tên lửa hành trình của Mỹ.

Hình ảnh các mảnh vỡ được đài IRIB của Iran chia sẻ, cáo buộc chúng là tàn dư của tên lửa Mỹ đã đánh vào ngôi trường ở Minab, thành phố ven biển nơi vụ tấn công xảy ra. Các mảnh vỡ được đặt trên bàn gần tàn tích bị phá hủy của trường tiểu học Shajarah Tayyebeh ở Minab, một trường dành cho nữ sinh. Ngôi trường gần như bị phá hủy hoàn toàn trong một cuộc tấn công chính xác.

Mặc dù vẫn chưa rõ các mảnh vỡ được thu thập ở đâu hoặc liệu chúng có trực tiếp đến từ vụ tấn công trường học hay không, nhưng các mảnh này mang số sê-ri và ký hiệu phù hợp với hệ thống đánh dấu đạn dược quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ, theo New York Times.

Khoảnh khắc trường nữ sinh Iran bị trúng tên lửa làm 175 người chết (Video: Mers).

Hãng tin Mỹ nhận định, các bằng chứng cho thấy những mảnh vỡ này nhiều khả năng thuộc về một tên lửa hành trình Tomahawk được sản xuất từ năm 2014 trở về sau.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc rằng chính Iran đã đánh trúng ngôi trường, nhưng không đưa ra bằng chứng, và lặp lại tuyên bố này một lần nữa vào ngày 9/3.

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên, ông lập luận rằng Iran có thể sở hữu tên lửa Tomahawk vì một số quốc gia khác đã mua loại vũ khí này từ Mỹ.

Tuy nhiên, theo New York Times, tên lửa Tomahawk không nằm trong kho vũ khí của Iran. Tehran đã bị Mỹ và Liên minh châu Âu cấm vận từ năm 1979, bao gồm các lệnh trừng phạt về thương mại, dầu mỏ và lĩnh vực ngân hàng.

Bất kỳ quốc gia nào mua loại tên lửa này từ Mỹ đều phải được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận trước khi chuyển giao cho một quốc gia khác, bao gồm cả Iran.

Ngoài Mỹ, chỉ có Australia và Anh được biết là đang vận hành tên lửa Tomahawk. Một số nước đã đồng ý mua tên lửa này nhưng chưa được giao.

Ngay cả khi Iran bằng cách nào đó có được một tên lửa Tomahawk, các chuyên gia lưu ý rằng nước này không có thiết bị chuyên dụng cần thiết để lập trình đường bay của tên lửa và tải dữ liệu mục tiêu vào máy tính trên tên lửa.

Ngoài ra, họ cũng cần một hệ thống phóng tương thích có khả năng phóng tên lửa một cách an toàn.

Iran đã phát triển hai loại tên lửa hành trình tấn công mục tiêu trên bộ, nhưng cả hai thiết kế đều khác biệt rõ rệt về hình dạng so với Tomahawk, khiến chúng dễ dàng được nhận dạng ngay cả từ xa.

Các bức ảnh chụp mảnh vỡ cho thấy một bộ phận được ghi nhãn “SDL ANTENNA”, ám chỉ ăng-ten liên kết dữ liệu vệ tinh được sử dụng trong các phiên bản Tomahawk mới hơn.

Mảnh vỡ cũng mang tên Ball Aerospace Technologies, một nhà sản xuất quốc phòng có trụ sở tại bang Colorado (Mỹ), được BAE Systems mua lại vào năm 2024.

Dòng chữ "sản xuất tại Mỹ" trên xác quả tên lửa (Ảnh: IRIB),

Một mảnh khác mang nhãn “sản xuất tại Mỹ USA” cùng tên Globe Motors, một nhà sản xuất ở bang Ohio đã nhận hàng triệu USD hợp đồng từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

Công ty này sản xuất động cơ chấp hành điều khiển các cánh lái dẫn hướng dùng để điều khiển tên lửa Tomahawk.

Mỹ chưa bình luận về những hình ảnh này. Ông Trump cũng cho biết ông đã được thông báo rằng vụ tập kích trường nữ sinh đang diễn ra và ông sẽ chấp nhận bất kỳ kết luận nào mà cuộc điều tra đưa ra.