Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

“Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Iran nhằm đóng cửa eo biển Hormuz, sẽ gửi tàu chiến, phối hợp với Mỹ, để giữ cho tuyến đường này mở và an toàn,” ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Ông Trump cho biết ông hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ gửi tàu tới khu vực.

“Trong thời gian đó, Mỹ sẽ ném bom dữ dội vào khu vực bờ biển và liên tục bắn chìm các xuồng và tàu của Iran", ông viết.

Nhà Trắng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc liệu đã có quốc gia nào đồng ý điều tàu đến hay chưa và khi nào các nước này sẽ điều động.

Hormuz là tuyến thương mại then chốt giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, nơi khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới đi qua. Năm ngoái, khoảng 20 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

Kể từ khi Mỹ và Israel lần đầu tiến hành các cuộc tấn công vào Iran 2 tuần trước, nhiều tàu thuyền đi qua eo biển đã bị tấn công. Hiện tuyến đường này trên thực tế đã bị đóng lại, khiến giá dầu tăng vọt và gây áp lực lớn lên nền kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Chúng tôi đã phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran, nhưng họ vẫn dễ dàng gửi 1-2 UAV, thả thủy lôi hoặc phóng tên lửa tầm ngắn ở đâu đó dọc theo, hoặc ngay trong tuyến đường thủy này, bất kể họ đã bị tập kích nặng nề đến mức nào".

Ông Trump đồng thời tuyên bố, bằng cách này hay cách khác, Mỹ sẽ khiến eo biển Hormuz mở, an toàn và tự do.

Đáp lại bài đăng của ông Trump, Iran cho biết tuyên bố rằng năng lực quân sự của nước này đã bị phá hủy là không đúng sự thật.

Trong một diễn biến khác, ông Trump hôm 14/3 đã bác bỏ các bản tin từ truyền thông cho rằng các máy bay tiếp dầu đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công vào căn cứ không quân của Ả rập Xê út, nói rằng những thông tin đó là không chính xác.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết căn cứ này đã bị tấn công vài ngày trước nhưng khẳng định các máy bay không bị phá hủy. Theo tổng thống, 4/5 máy bay tiếp dầu “hầu như không bị hư hại” và đã quay trở lại hoạt động, trong khi chiếc thứ 5 bị hư hại hạn chế và dự kiến sẽ sớm hoạt động trở lại.

Ông Trump cũng chỉ trích cách đưa tin của các hãng truyền thông lớn, bao gồm New York Times và Wall Street Journal, cáo buộc họ đăng các tiêu đề gây hiểu lầm về vụ việc.

Những bình luận này được đưa ra sau các bản tin truyền thông dẫn lời quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã làm hư hại một số máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ tại Prince Sultan Air Base ở Saudi Arabia. Các máy bay được cho là bị trúng đòn khi đang đỗ trên mặt đất trong cuộc tấn công, dù không bị phá hủy hoàn toàn và đang được sửa chữa.