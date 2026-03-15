Khói và lửa bốc lên tại hiện trường vụ không kích vào một kho chứa dầu ở Tehran, Iran ngày 7/3 (Ảnh: AFP).

Israel sắp cạn vũ khí để đánh chặn tên lửa Iran

Israel đã thông báo với Mỹ trong tuần này rằng họ đang cạn kiệt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn đạn đạo khi cuộc xung đột với Iran tiếp diễn, các hãng tin Anh Guardian và Reuters cho biết.

Trang phân tích quân sự Rybar xác nhận, tình hình ở Israel đã xấu đi trong 24 giờ qua. Trong ngày, tên lửa Iran đã tấn công các mục tiêu ở Tel Aviv, Rishon LeZion và Haifa, đến tối 15/3, nhiều cuộc tập kích còn dữ dội hơn nữa đã nhắm vào cùng các khu vực này và có thêm Eilat bị nhằm mục tiêu.

Theo CNN, giới chức Israel cho biết tên lửa Iran đã đánh trúng nhiều địa điểm ở miền Trung nước này. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh tiếp tục đánh chặn các cuộc tấn công trong khu vực, sân bay quốc tế Kuwait bị hư hại.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 14/3 (Ảnh: Rybar).

Căng thẳng tiếp tục leo thang

Cuộc chiến bước sang ngày thứ 15 trong bối cảnh các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, Israel, Iraq, Li Băng và cơ sở hạ tầng ở các quốc gia Vùng Vịnh. Các kho dầu, căn cứ quân sự, cơ sở tài chính, cảng biển và tàu thương mại vẫn đang bị nhắm mục tiêu.

Quân đội Israel cho biết họ đã hạ sát hai quan chức cấp cao trong Bộ Chỉ huy Khẩn cấp Khatam al-Anbiya của Iran trong một cuộc không kích vào Tehran. Trong một bài đăng trên X, người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee cho biết Abdullah Jalali-Nasab và Amir Shariat, được mô tả là những nhân vật cấp cao trong nhánh tình báo của Bộ Chỉ huy, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Tại Iran, liên quân Mỹ - Israel tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng. Các cuộc tấn công nhắm vào đảo Khark, Tabriz, Tehran, Kish, Qom và Sirjan, cũng như các trạm kiểm soát của lực lượng Basij. Trong khi đó, các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra ở trung tâm đất nước để kỷ niệm Ngày Al-Quds, khi chính quyền cố gắng thể hiện sự kiểm soát của họ đối với tình hình.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 14/3 (Ảnh: Rybar).

Trên biên giới Li Băng - Israel, quân đội Israel đã phát động một cuộc tấn công tích cực hơn ở miền Nam Li Băng. Giao tranh diễn ra ở các khu vực al-Khiyyam, Aytaruna và Maroun al-Ras, với lực lượng Hezbollah đáp trả bằng các cuộc tấn công hạn chế vào miền Bắc Israel.

Căng thẳng lại leo thang ở Iraq. Một UAV đã tập kích Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, các cuộc tấn công được thực hiện vào căn cứ không quân Victoria và Erbil, và lực lượng Mỹ tấn công các cơ sở của Hashd al-Shaabi ở Ninewa. Washington thừa nhận cái chết của 6 binh sĩ trong vụ tai nạn máy bay KC-135.

Cảng dầu Fujairah ở UAE lại bị tấn công. Tehran đã chính thức đe dọa sẽ tăng cường các cuộc đánh phá dữ dội hơn nữa vào các cảng của UAE để đáp trả các cuộc tấn công của liên quân vào đảo Kharg.

Trong bối cảnh nguy cơ xung đột leo thang, lực lượng Houthi ở Yemen đã tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Iran vào thời điểm thích hợp, trong khi các cuộc biểu tình rầm rộ ủng hộ Tehran và "Trục kháng chiến" vẫn tiếp diễn ở Yemen.

Tehran đã bắt đầu thảo luận về khả năng coi lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp do sự hỗ trợ của nước này cho Israel.

Tổng thống Trump tuyên bố cứng rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh và đặt câu hỏi liệu Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, người chưa từng xuất hiện trước công chúng, còn sống hay không. Ông Trump cũng kêu gọi các nước giúp Mỹ bảo đảm an ninh eo biển Hormuz bằng cách điều tàu chiến đến Trung Đông.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công vào trung tâm xuất khẩu dầu mỏ Kharg của Iran, nói rằng mặc dù Tehran dường như sẵn sàng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, nhưng “các điều khoản vẫn chưa đủ tốt”.

Mỹ tập kích đảo Kharg chiến lược của Iran (Video: RT).

Ông xác nhận các cuộc tấn công của Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” đảo Kharg, và nói với NBC News rằng “chúng tôi có thể tấn công thêm vài lần nữa”.

Những bình luận này đánh dấu sự cứng rắn trong các tuyên bố của Tổng thống Mỹ, người trước đó đã nói rằng Mỹ chỉ nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự trên đảo Kharg.

Ông Trump nhắc lại lời kêu gọi các quốc gia khác giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz và cho biết Mỹ sẽ phối hợp với họ trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran.

“Mỹ đã đánh bại và hoàn toàn hủy diệt Iran, cả về quân sự, kinh tế và mọi mặt khác, nhưng các quốc gia trên thế giới nhận dầu mỏ qua eo biển Hormuz phải tự bảo vệ tuyến đường này, và chúng tôi sẽ giúp đỡ - rất nhiều”, ông viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Chính quyền Mỹ đã bác bỏ những nỗ lực của các đồng minh Trung Đông nhằm bắt đầu các cuộc đàm phán ngoại giao hướng tới chấm dứt cuộc chiến tranh Iran bắt đầu cách đây2 tuần bằng một cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel, theo báo cáo của Reuters.

Thiệt hại về sinh mạng gia tăng

Bộ Y tế Li Băng cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến 826 người thiệt mạng, trong đó có 65 phụ nữ và 106 trẻ em, kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Trong một tuyên bố hôm 14/3, Bộ này cho biết 31 nhân viên y tế nằm trong số những người thiệt mạng. Sáng 15/3, các nhà chức trách y tế địa phương báo cáo rằng một cuộc tấn công của Israel đã khiến 12 nhân viên y tế thiệt mạng tại một phòng khám ở thị trấn miền Nam Burj Qalaouiya.

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng khi một cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào một nhà máy ở thành phố Isfahan, miền Trung Iran, theo hãng thông tấn bán chính thức Fars. Có công nhân bên trong nhà máy, nơi sản xuất máy sưởi và tủ lạnh, khi cuộc tấn công xảy ra.

Iran đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với 3 cảng lớn ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất vào ngày 14/3, bao gồm cả cảng nhộn nhịp nhất ở Trung Đông.

Giải đua xe Công thức 1 đã hủy bỏ các chặng đua Grand Prix ở Bahrain và Ả rập Xê út vì chiến tranh, cho thấy sự gián đoạn trên khắp Trung Đông. Các cuộc đua dự kiến ​​diễn ra vào ngày 12/4 tại Bahrain và ngày 19/4 tại Ả rập Xê út.