Iran hạ 11 UAV "Ác điểu", phá hủy 10 radar tối tân của Mỹ

Iran đã vô hiệu hóa thành công 11 UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trong các chiến dịch phòng thủ, gây thiệt hại ước tính hơn 330 triệu USD cho đội UAV của phía tấn công, CBS News dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin.

Hai chiếc Reaper mới nhất đã bị bắn hạ trong những ngày gần đây, nâng tổng số UAV bị mất lên 11 chiếc kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu.

Iran khai hỏa bắn "Ác điểu" 30 triệu USD của Mỹ (Video: RT).

MQ-9 Reaper chủ yếu được thiết kế cho nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát và các cuộc tấn công chính xác hạn chế trong môi trường ít mối đe dọa, nhưng đã bị Iran dùng nhiều biện pháp để đối phó.

"Ác điểu" MQ-9 Reaper có thể mang tới 8 tên lửa dẫn đường bằng laser hoặc 16 tên lửa Hellfire và gần 600kg nhiên liệu. UAV này có tầm bay gần 2.000km và hoạt động ở độ cao lên đến 15.000m.

UAV này có tốc độ tối đa khoảng 480km/h, chậm hơn nhiều so với các tiêm kích thông thường, nên không thể né tránh các đòn đánh chặn bằng hỏa lực của Iran khi hoạt động trong không phận tranh chấp.

Lực lượng quân đội Iran cho biết cho đến nay đã phá hủy 10 hệ thống radar tối tân của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư, nhấn mạnh rằng Tehran mới là bên quyết định khi nào cuộc chiến hiện nay kết thúc.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, đưa ra tuyên bố trên hôm 10/3, 10 ngày sau khi liên minh quân sự Mỹ - Israel bắt đầu cuộc không kích chống lại Tehran.

Ông Naeini cho rằng, kho đạn của Mỹ đang "cạn dần" và Washington đang tìm cách "thoát ra khỏi cuộc chiến". Trong khi đó, Mỹ vẫn phát đi thông điệp khẳng định họ đang làm chủ tình hình và cảnh báo sẽ tập kích Iran mạnh hơn gấp nhiều lần nữa.

Chuẩn tướng Naeini cho biết cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư đang bị hư hỏng nặng, đồng thời gần 10 hệ thống radar tối tân của Washington trong khu vực cùng số lượng lớn UAV đắt tiền đã bị hệ thống phòng không Iran phá hủy.

Lực lượng vũ trang Iran trước đó cũng tuyên bố đã phá hủy 4 hệ thống radar tiên tiến của Mỹ thuộc hệ thống phòng thủ chống tên lửa THAAD trong các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào hạ tầng phòng thủ tên lửa của Mỹ trong khu vực.

“Cục diện của khu vực và tương lai giờ đây nằm trong tay Lực lượng vũ trang Iran”, người phát ngôn IRGC nhấn mạnh, đồng thời khẳng định rằng “lực lượng Mỹ không phải là bên quyết định khi nào cuộc chiến kết thúc".

Quan chức Iran bác bỏ nhận định của ông Trump rằng, các vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm mạnh. Ông khẳng định, Iran đang không kích mạnh hơn so với những ngày đầu của cuộc chiến và đang tập kích các căn cứ của Mỹ và Israel bằng đầu đạn nặng hơn 1 tấn.

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran bắt đầu ngày 28/2, chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích vào Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng một số chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng.

Kể từ đó tới nay, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa và UAV vào các mục tiêu khắp khu vực Trung Đông trong tổng cộng 33 đợt trả đũa dồn dập.