Hy vọng vào "vết nứt cứu nguy" bồn hóa chất độc hại chờ phát nổ ở Mỹ

Phun nước lên bồn chứa hóa chất bị rò rỉ hôm 24/5 (Ảnh: Getty).

Các quan chức Mỹ hôm 24/5 giờ địa phương xác nhận, một vết nứt tiềm ẩn có thể đang giải phóng áp suất bên trong bồn chứa 26.500 lít methyl methacrylate (MMA) độc hại ở Garden Grove thuộc quận Cam, diễn biến mà họ hy vọng có thể giúp ngăn chặn một vụ nổ hơi độc hại gây thiệt hại nghiêm trọng.

"Vết nứt có thể giúp giải tỏa phần nào áp suất bên trong", TJ McGovern, quyền lãnh đạo lực lượng cứu hỏa thuộc Cơ quan Cứu hỏa quận Cam, cho biết.

Theo ông, các chuyên gia đang nghiên cứu kỹ lưỡng thông tin, trước khi đưa ra quyết định. "Chúng tôi chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng đây là bước đi đúng hướng".

Vết nứt khả nghi này được phát hiện trong quá trình kiểm tra trực quan bể chứa 7.000 gallon này vào tối 23/5, ông McGovern cho biết thêm.

Vào ngày 22/5, khoảng 50.000 cư dân được lệnh sơ tán khỏi khu vực lân cận sau khi bồn chứa bắt đầu rò rỉ, phát tán khí độc vào vùng đông dân cư. Tính đến ngày 24/5, những người dân sơ tán vẫn chưa được trở về nhà và một số điểm trú ẩn đã được mở cửa để cung cấp nơi ở tạm thời cho họ.

Ngày 23/5, lực lượng cứu hỏa quận Cam cảnh báo bồn chứa đang nóng lên, làm tăng thêm lo ngại về một vụ nổ thảm khốc. Các lực lượng đã liên tục phun nước làm mát, với hy vọng giảm áp suất cho bồn chứa và hạn chế nguy cơ phát nổ.

Ông McGovern nói với NBC News rằng, các đội đang tìm cách xác nhận rằng vết nứt đang giải phóng áp suất trong bể. Nếu đúng như vậy, điều đó có nghĩa là “nguy cơ xảy ra vụ nổ BLEVE (nổ hơi giãn nở do chất lỏng sôi) hiện đã được loại bỏ".

“Vẫn có nguy cơ xảy ra vụ nổ”, ông nói, nhưng không phải là hiện tượng BLEVE mà ông mô tả là “rất, rất nguy hiểm, tồi tệ hơn nhiều so với một vụ nổ thông thường".

Nếu vẫn có khả năng xảy ra BLEVE, khu vực sơ tán sẽ rộng hơn nhiều, nhưng nếu loại trừ được nguy cơ đó, khu vực sơ tán có thể nhỏ hơn và các đội cứu hộ sẽ tập trung vào việc làm mát bể chứa, ông nói thêm.

Giới chức khu nghỉ dưỡng Disneyland, cách hiện trường khoảng 8 km, cho biết địa điểm này "vẫn mở cửa đón khách" và họ đang theo dõi sát sao tình hình.

Một phát ngôn viên của GKN Aerospace cho biết, công ty đang theo dõi tình trạng của “vật liệu bị ảnh hưởng” và các đội cứu hộ đang làm việc “suốt ngày đêm để giảm thiểu nguy cơ rò rỉ".