Gần 700 tên lửa, UAV dồn dập phóng vào Ukraine, Nga lên tiếng

Cảnh đổ nát sau cuộc tập kích của Nga vào Kiev ngày 24/5 (Ảnh: Kyiv Independent).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/5 thông báo lực lượng Nga đã phát động một đợt tấn công “quy mô lớn” nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine, sử dụng các hệ thống tên lửa Oreshnik, Iskander, Kinzhal và Zircon, cùng nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, “để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik, tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal, tên lửa hành trình Zircon, tên lửa hành trình phóng từ trên không, trên biển và trên bộ, cũng như máy bay không người lái”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của quân đội Ukraine, cũng như các căn cứ không quân và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Kiev.

“Các mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Trước đó, Không quân Ukraine xác nhận Nga đã phóng 90 tên lửa và 600 máy bay không người lái các loại trong trận tập kích vào đêm 23/5, rạng sáng 24/5. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào Ukraine trong năm qua.

Tổn thất lớn ở Ukraine sau trận không kích của Nga ngày 24/5

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik trong cuộc tấn công mới nhất. Đây là lần thứ 3 Nga sử dụng loại vũ khí hiện đại này nhằm vào Ukraine. Mục tiêu của cuộc tấn công là Bila Tserkva, một thị trấn cách thủ đô Kiev 80km về phía nam.

"3 tên lửa Nga đã bắn trúng một cơ sở cung cấp nước, gây cháy một khu chợ, làm hư hại hàng chục tòa nhà dân cư và một số trường học", ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Truyền thông Ukraine và các kênh Telegram đã chia sẻ các video cho thấy nhiều vật thể sáng rực nhanh chóng lao xuống, tạo ra nhiều tiếng nổ lớn tại các khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Giới chức Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga chủ yếu nhắm vào thủ đô Kiev và các khu vực lân cận, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko ghi nhận thiệt hại "ở mọi quận huyện của thành phố", khi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái diễn ra khắp thủ đô, bao gồm cả các khu vực trung tâm - những nơi thường ít bị ảnh hưởng hơn trong các cuộc tấn công của Nga.

Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia, một trong những bảo tàng lâu đời và quan trọng nhất ở Ukraine, đã bị hư hại do sóng xung kích.

Tính đến 12 giờ trưa giờ địa phương, ông Klitschko cho biết 69 người ở thủ đô Kiev bị thương, trong đó 36 người phải nhập viện. 2 người đã thiệt mạng.

Số thương vong có thể sẽ tăng lên khi lực lượng ứng phó khẩn cấp tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát sau trận tập kích.

Ông Klitschko xác nhận, ít nhất 7 tòa nhà chung cư nhiều tầng ở các quận Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Solomianskyi và Pecherskyi của Kyiv đã bị thiệt hại.

Trong số những thiệt hại khác về cơ sở hạ tầng ở Kiev, tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã tấn công một siêu thị và trung tâm mua sắm, trung tâm văn phòng, khu nhà ở, trạm xăng, nhà để xe, các phương tiện và cơ sở hạ tầng trên khắp các khu phố của Kiev.

Ihor Smelyansky, Giám đốc điều hành của Ukrposhta - dịch vụ bưu chính quốc gia của Ukraine - cho biết trụ sở của cơ quan này tại Quảng trường Độc lập trung tâm Kiev đã bị hư hại trong cuộc tấn công.

Theo ông Kalashnyk, hỏa lực của Nga đã bắn trúng các khu dân cư Fastiv, Bucha, Brovary, Bila Tserkva, Vyshhorod và Boryspil, gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư, nhà ở, gara, các công trình tiện ích và một nhà kho.

Tại các khu vực khác của Ukraine, nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy ở các thành phố Cherkasy và Kropyvnytskyi, cũng như ở tỉnh Khmelnytskyi trong cuộc tấn công.

Đợt tấn công mới nhất diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo Bộ Quốc phòng "đệ trình các đề xuất" để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một trường học ở vùng Lugansk, nơi Nga đã tuyên bố sáp nhập và kiểm soát dù Kiev không công nhận.

21 người được xác nhận thiệt mạng và 42 người bị thương trong cuộc tấn công vào trường học Lugansk. Nga đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này.

Ukraine gần đây cũng liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các cơ sở hạ tầng năng lượng, nhằm làm gián đoạn nguồn hỗ trợ tài chính của Nga cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.