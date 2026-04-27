Tổng thống Trump kể về phút hỗn loạn khi sơ tán khẩn cấp khỏi nơi súng nổ

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Norah O'Donnell của CBS News ngày 26/4 về vụ nổ súng gần nơi diễn ra bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở khách sạn Washington Hilton, Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ những cảm nhận của ông vào thời khắc đó, cũng như những diễn biến xảy ra hoàn toàn bất ngờ.

Tổng thống Trump được sơ tán khỏi phòng tiệc (Nguồn: RT).

Cảm xúc của Tổng thống và Đệ nhất phu nhân

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy lo lắng vào thời điểm đó không, khi trong phòng tiệc xuất hiện âm thanh giống tiếng súng hoặc tiếng hỗn loạn, một số người thậm chí ngửi thấy mùi thuốc súng và tất cả đều nằm rạp xuống sàn, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi không lo lắng. Tôi hiểu cuộc sống này. Chúng ta đang sống trong một thế giới điên rồ”.

Khi tình hình diễn biến phức tạp hơn, Tổng thống Trump cho biết cả ông và Đệ nhất phu nhân Melania bắt đầu nhận ra rằng vụ việc này nghiêm trọng hơn so với dự tính ​​ban đầu.

Khi được hỏi liệu bà Melania có sợ hãi không, ông Trump trả lời: “Tôi không muốn nói như vậy, và mọi người cũng không thích bị nói là sợ hãi, nhưng chắc chắn rồi, ai mà không sợ khi gặp phải tình huống như vậy chứ?”.

“Lúc đó, tôi nghĩ bà ấy đã nhận ra từ trước rằng âm thanh đó giống một viên đạn hơn là một cái khay (rơi)”, ông Trump nói thêm, đề cập đến những tiếng động vang lên trong phòng.

“Bà ấy trông rất bàng hoàng về những gì vừa xảy ra. Tại sao lại không chứ”, ông Trump chia sẻ thêm.

Trong cuộc họp báo sau vụ nổ súng, Tổng thống Trump cũng cho biết, ban đầu ông nghĩ rằng âm thanh mà ông nghe thấy trong phòng tiệc là tiếng khay rơi, nhưng thực chất đó là tiếng súng nổ.

Lực lượng phản ứng nhanh

Cảnh hỗn loạn bên trong phòng tiệc khi vụ nổ súng xảy ra (Ảnh: Reuters).

Norah O'Donnell nói với Tổng thống Trump rằng ông có thể thấy lực lượng an ninh di chuyển rất nhanh, chỉ trong vài giây, họ nắm lấy áo Phó Tổng thống JD Vance, kéo ông ấy dậy và đưa ra ngoài. Sau đó lực lượng phản ứng nhanh xuất hiện, mất 10 giây để họ bao quanh Tổng thống và 20 giây để đưa ông ra ngoài.

“Trông khá hỗn loạn. Có lúc ông nằm xuống. Khi đó chuyện gì đang xảy ra?”, O'Donnell đặt câu hỏi cho ông Trump.

Tổng thống Trump thừa nhận lúc đó ông vẫn “muốn xem chuyện gì đang xảy ra” cho đến khi ông nhận ra đây là một tình huống nghiêm trọng. Theo Tổng thống Trump, chính ông đã khiến lực lượng an ninh hành động “chậm hơn một chút” vì ông muốn họ chờ một chút để ông xem chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi quay lại, bắt đầu di chuyển, và họ nói: “Xin ông cúi xuống. Xin ông cúi người xuống sàn”. Vì vậy tôi cúi xuống và Đệ nhất phu nhân cũng cúi xuống. Chúng tôi được các mật vụ yêu cầu làm vậy khi tôi đang di chuyển”, Tổng thống Trump nhớ lại.

Khi được hỏi vào thời điểm đó ông và Đệ nhất phu nhân nghĩ gì, Tổng thống Trump trả lời: Tôi nghĩ, “tôi đã trải qua chuyện này vài lần rồi”. Còn bà ấy thì chưa đến mức như vậy. Nhưng bà ấy vẫn xử lý rất tốt. Bà ấy rất mạnh mẽ, thông minh. Bà ấy hiểu tình hình. Bà ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Bà ấy lắng nghe. Tôi cũng vậy”.

Tổng thống Trump từng bị nhắm mục tiêu trong các vụ ám sát hụt trước đó. Tuy nhiên, hiện chưa rõ vụ việc lần này có nhắm mục tiêu vào ông hay không.

Hành động của nghi phạm

Khoảnh khắc nghi phạm tìm cách lao vào phòng tiệc có Tổng thống Trump (Nguồn: RT).

Khi được hỏi về việc nghi phạm đã chạy qua máy dò kim loại của lực lượng an ninh và bắn 1-2 phát súng gần nơi tổ chức tiệc, Tổng thống Trump thừa nhận người này có tốc độ di chuyển nhanh.

“Tốc độ của anh ta thực sự đáng kinh ngạc. Anh ta như một cái bóng mờ”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng an ninh.

“Tôi rất ngưỡng mộ lực lượng thực thi pháp luật. Một số người này (nghi phạm) có thể điên, nhưng không kém thông minh. Họ tính toán được mọi thứ. Người ta nói anh ta chạy rồi lao thẳng vào, và vượt qua (cửa an ninh). Anh ta chạy nhanh đến mức tôi nghĩ NFL (Giải bóng bầu dục Mỹ) nên ký hợp đồng với anh ta. Khi xem lại băng ghi hình, anh ta gần như chỉ là một vệt mờ. Nhưng thật đáng kinh ngạc vì ngay khi họ (lực lượng an ninh) thấy vậy, bạn có thể thấy họ rút súng. Họ rất chuyên nghiệp. Họ chĩa súng và lập tức hạ gục hắn”, ông Trump cho biết.

Khi được hỏi liệu ông có tin mình là mục tiêu của tay súng hay không, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi không biết. Tôi đã đọc bản thú nhận và anh ta đã bị cực đoan hóa. Anh ta từng là một tín đồ Cơ đốc rồi sau đó trở thành người chống Cơ đốc, và có rất nhiều thay đổi. Dựa trên những gì anh ta viết, anh ta đã trải qua nhiều chuyện. Anh trai anh ta cũng phàn nàn về anh ta và tôi nghĩ đã báo cảnh sát. Em gái anh ta cũng vậy, đã phàn nàn về anh ta. Gia đình anh ta rất lo lắng. Có lẽ anh ta là một người khá bệnh hoạn”.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết nghi phạm Cole Allen, 31 tuổi, đã xông vào một chốt kiểm soát an ninh bên ngoài bữa tiệc, mang theo một khẩu súng săn, một khẩu súng ngắn và dao.

Theo CBS, trong thư thú nhận, Allen viết rằng lực lượng thực thi pháp luật, nhân viên khách sạn và khách mời không phải là mục tiêu định sẵn của hắn, nhưng hắn vẫn sẽ tấn công họ để tiếp cận được các quan chức chính quyền.

Các nguồn tin thực thi pháp luật nói, anh trai của Allen đã gọi điện báo cảnh sát ở Connecticut vì hoảng sợ bởi email mà anh ta và các thành viên khác trong gia đình nhận được.

Nhà chức trách cho biết họ đã tìm thấy các bản viết tay khác tại nhà riêng của nghi phạm ở Torrance, California và trong phòng khách sạn trên tầng 10 tại Washington Hilton, nơi tổ chức bữa tiệc.