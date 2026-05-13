Nổ súng tại trụ sở Thượng viện Philippines​

Thượng nghị sĩ Rosa trả lời phỏng vấn của giới truyền thông tại Thượng viện hôm 13/5 (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố ngay sau đó, Chủ tịch Thượng viện Alan Peter Cayetano xác nhận thông tin về vụ nổ súng này.

Hiện chưa rõ ai đã nổ súng trong vụ việc. Không có thương vong nào được báo cáo, Thư ký Thượng viện Mark Llandro Mendoza nói với các phóng viên vào tối 13/5 và tình hình đang được đánh giá.

“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết liệu bản thân có thể giữ an toàn cho những người của mình ở đây hay không”, Chủ tịch Thượng viện Cayetano nói trong một buổi phát trực tiếp trên Facebook từ bên trong khu phức hợp Thượng viện.

“Tôi sẵn sàng ra ngoài. Tôi sẵn sàng đối mặt với bất kỳ ai đến để thi hành lệnh bắt giữ… nhưng đừng làm điều này", ông nói.

Theo một số nhân chứng, khoảng 10 quân nhân mặc quân phục đã đến tòa nhà Thượng viện trước đó. Chưa rõ chuyện gì xảy ra và ai đã nổ súng.

Vụ việc xảy ra sau khi Thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa, người đứng đầu lực lượng thực thi pháp luật trong "cuộc chiến chống ma túy" của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, bị camera giám sát ghi lại cảnh chạy trốn khỏi các nhân viên an ninh địa phương qua các hành lang của Thượng viện vào sáng 11/5.

Trước đó ông Dela Rosa đã tuyên bố trên Facebook về việc bản thân mình sắp bị bắt giữ và kêu gọi người dân huy động lực lượng để ngăn chặn việc giao nộp ông cho Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Ông Dela Rosa đã không rời khỏi khu phức hợp Thượng viện kể từ hôm 11/5.

Các công tố viên ICC cáo buộc ông Dela Rosa phạm tội ác chống lại loài người, cùng tội danh mà cựu Tổng thống Duterte, 81 tuổi, trong chiến dịch chống ma túy khắc nghiệt khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Hôm 11/5, ICC xác nhận đã ban hành lệnh bắt giữ ông, viện dẫn các vụ việc khiến 32 người thiệt mạng từ năm 2016 đến năm 2018.

Vào tối 13/5, Bộ trưởng Nội vụ và Chính quyền địa phương Philippines, ông Jonvic Remulla, đã vào tòa nhà Thượng viện, sau khi Chủ tịch Thượng viện Cayetano cho phép ông vào bên trong.

Ông Remulla nói với truyền thông địa phương rằng tất cả các thượng nghị sĩ bên trong tòa nhà đều an toàn và ông đang nỗ lực xác định ai đã nổ súng.