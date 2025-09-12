Xe bồn chở gas phát nổ kinh hoàng ở Mexico, 4 người thiệt mạng

Một vụ nổ lớn xảy ra tại Mexico City vào ngày 11/9 khi một xe bồn chở gas lật nhào và phát hỏa ngay dưới cầu vượt trên tuyến cao tốc dẫn về thành phố Puebla, khiến 4 người thiệt mạng và 90 người bị thương.

Nhân chứng ghi lại cảnh xe bồn chở gas phát nổ kinh hoàng ở Mexico (Video: RT).

Ngọn lửa dữ dội từ chiếc xe bồn lan ra, thiêu rụi 18 phương tiện và tạo nên cột khói đen cao bao trùm khu vực phía nam thủ đô của Mexico.

Những hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người dân hoảng loạn bỏ chạy, nhiều người kêu cứu trong tình trạng quần áo rách tả tơi, cơ thể bị bỏng nặng, một số nạn nhân thậm chí bị cháy đen toàn thân khi chờ lực lượng cứu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Thị trưởng Clara Brugada có mặt tại hiện trường không lâu sau vụ việc và gọi đây là một “tình trạng khẩn cấp”. Bà cho biết các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện trong thành phố. Theo bà, công tố viên đang mở cuộc điều tra, song nhận định ban đầu cho thấy xe bồn phát nổ sau khi bị lật trên đường.

Lực lượng cứu hỏa đã được huy động tối đa để dập lửa. “Ngọn lửa hiện đã hoàn toàn được kiểm soát”, ông Cesar Cravioto, đại diện chính quyền Mexico City, cho hay.

Chiếc xe bồn được cho là mang logo công ty năng lượng Silza. Tuy nhiên, một đại diện của công ty nói rằng đó không phải phương tiện của họ, đồng thời khẳng định doanh nghiệp chỉ hoạt động tại miền Bắc Mexico. Công ty này chưa đưa ra phản hồi chính thức bằng văn bản.

Vụ nổ không chỉ gây thương vong lớn mà còn khiến giao thông trên tuyến cao tốc trọng yếu nối thủ đô Mexico với thành phố Puebla bị tê liệt trong nhiều giờ. Chính quyền đã phải phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra. Đến tối cùng ngày, tuyến đường đã được mở trở lại.