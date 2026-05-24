Nổ lớn rung chuyển Kiev, “tên lửa không thể đánh chặn của Nga” khai hỏa

Các quan chức Ukraine thông báo lực lượng Nga đã phát động đợt tấn công tên lửa quy mô lớn vào thủ đô Kiev vào đêm 23/5, rạng sáng 24/5.

Các phóng viên của hãng tin Kyiv Independent tại hiện trường cho biết đã nghe thấy âm thanh của một loạt cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào thủ đô của Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết một số tên lửa đã bay về phía Kiev vào khoảng 0h30 sáng nay theo giờ địa phương.

Ngay sau đó, Không quân Ukraine đã đưa ra cảnh báo về khả năng Nga phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik nhắm vào Ukraine lúc 0h55.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, cho biết ít nhất 4 địa điểm bị trúng tên lửa ở các quận Shevchenkivskyi, Dniprovskyi và Podil của Kiev.

Truyền thông Ukraine và các kênh Telegram đã lan truyền các video cho thấy những vật thể sáng rực lao xuống gần như thẳng đứng, tiếp theo là những tia chớp mạnh.

Các kênh của Ukraine công bố video được cho là ghi lại khoảnh khắc tên lửa Oreshnik của Nga đang hoạt động.

Đoạn video mới nhất này giống với các video được lan truyền hồi tháng 1, khi Nga sử dụng hệ thống Oreshnik trong một cuộc tấn công vào một nhà máy của Ukraine ở Lviv, nơi đang sửa chữa và bảo dưỡng máy bay chiến đấu và sản xuất máy bay không người lái tầm xa.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thương vong hoặc thiệt hại gây ra.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn hơn trên khắp Ukraine, bao gồm khả năng sử dụng tên lửa Oreshnik.

“Chúng tôi đang thấy những dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc tấn công phối hợp vào lãnh thổ Ukraine, bao gồm Kiev, liên quan đến nhiều loại vũ khí khác nhau. Các loại vũ khí tầm trung có thể được sử dụng trong một cuộc tấn công như vậy”, ông Zelensky nói, đồng thời cảnh báo người dân Ukraine phải luôn cảnh giác.

Cuộc tấn công cũng diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo Bộ Quốc phòng "đệ trình các đề xuất" để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một trường học ở vùng Lugansk, nơi Nga đã tuyên bố sáp nhập và kiểm soát dù Kiev không công nhận.

21 người được xác nhận thiệt mạng trong cuộc tấn công vào trường học Lugansk. Nga đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev ngày 23/5 cũng đưa ra một cảnh báo tương tự về “một cuộc không kích có khả năng gây thiệt hại đáng kể” trong vòng 24 giờ. Cảnh báo của đại sứ quán Mỹ không nêu rõ loại vũ khí nào có thể được sử dụng.

Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Oreshnik nhằm vào Ukraine hồi tháng 11/2024 trong một cuộc tấn công vào thành phố Dnipro. Tên lửa này gần đây nhất được sử dụng trong một cuộc tấn công vào tỉnh Lviv phía tây vào ngày 9/1.

Tên lửa Oreshnik là loại vũ khí mà Nga tuyên bố không thể đánh chặn. Nga cũng khẳng định, chỉ cần 1 vụ tập kích thông thường, sức công phá tối đa của Oreshnik có thể ngang với vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Putin từng tuyên bố Oreshnik là tên lửa không thể bị đánh chặn và có sức công phá mạnh mẽ, ngay cả khi chỉ được trang bị đầu đạn thông thường.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới sức nóng 4.000 độ C, khiến bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Chủ nhân Điện Kremlin từng cảnh báo sẽ sử dụng Oreshnik, bao gồm cả việc nhắm vào các “trung tâm ra quyết định” ở Kiev, nếu Ukraine tiếp tục tập kích Nga bằng các vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp.