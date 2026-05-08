Xe đặc chủng của Tổng thống Trump đã có mặt ở Bắc Kinh

Đoàn xe mang biển số chính phủ Mỹ xuất hiện trên một tuyến cao tốc Bắc Kinh (Ảnh: SCMP).

Trước chuyến thăm quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh vào ngày 14/5, đoàn xe hộ tống nhà lãnh đạo này đã được phát hiện di chuyển trên đường ở thủ đô Trung Quốc.

Đoàn xe hộ tống này, thường được ví như một "Nhà Trắng di động", có 30-50 phương tiện gồm xe mồi, xe trinh sát, xe chống phục kích, xe chỉ huy tác chiến điện tử, xe cứu thương cùng các phương tiện chuyên dụng ứng phó đe dọa hạt nhân - sinh học - hóa học.

Theo các hình ảnh lan truyền ngày 6/5, có hai chiếc SUV màu đen, kính dán tối màu và mang biển số chính phủ Mỹ đã xuất hiện trên một tuyến cao tốc Bắc Kinh, báo hiệu sự khởi đầu của quá trình tăng cường đảm bảo an ninh quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho sự kiện ngoại giao quan trọng nhất năm - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ và Trung Quốc.

Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập hình ảnh cho thấy những chiếc xe Suburban bọc thép hạng nặng của Cơ quan Mật vụ Mỹ, vốn từ lâu đã được sử dụng làm xe SUV chính cho đoàn xe hộ tống tổng thống, cùng với chiếc limousine của Tổng thống Mỹ, được mệnh danh là “Quái thú”.

Theo các nguồn tin, đoàn xe SUV đã được vận chuyển tới Bắc Kinh trong những ngày gần đây bằng máy bay vận tải C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ.

Kể từ ngày 1/5, nhiều máy bay vận tải C-17 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, chở theo thiết bị chuyên dụng cho chuyến thăm của tổng thống, bao gồm xe bọc thép, thiết bị liên lạc của Cơ quan Mật vụ và các đội tiền trạm an ninh liên bang.

Tâm điểm của đoàn xe là chiếc limousine tổng thống mang biệt danh "Quái thú" - thiết kế dựa trên mẫu xe Cadillac và được xem như một pháo đài di động.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sử dụng dòng limousine Hongqi dài khoảng 5,5m, bọc thép toàn thân và trang bị mạng liên lạc mã hóa. Dù khác biệt về thiết kế và xuất xứ, cả hai phương tiện đều là những trung tâm chỉ huy di động với năng lực bảo mật tối tân.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump dự kiến chỉ lưu trú tại Bắc Kinh trong 2 ngày do lịch trình dày đặc và yêu cầu an ninh nghiêm ngặt.