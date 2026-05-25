Xe tăng Ukraine vượt qua các chướng ngại vật trên một tuyến đường gần Sloviansk (Ảnh minh họa: AFP).

Cuộc trả đũa đặc biệt dữ dội của Nga đã xảy ra

Kênh Military Summary đưa tin, để đáp trả cuộc tấn công mà Moscow cáo buộc là do Kiev tiến hành nhằm vào trường đại học Starobilsk khiến hơn 20 thường dân thiệt mạng, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một trong những cuộc tập kích lớn nhất của toàn bộ cuộc chiến.

Tên lửa đạn đạo Oreshnik được RFAF sử dụng lần thứ ba kể từ khi bắt đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt (SMO), đánh trúng mục tiêu ở Belaya Tserkov, phía tây nam Kiev. Có tổng cộng 36 đầu đạn nhỏ được ghi lại trên video.

Kiev hứng chịu "cơn mưa hỏa lực" dữ dội với sự tham gia của hàng trăm UAV, tên lửa Kalibr, Iskander, Kinzhal, Zircon. Nhiều vụ nổ lớn xảy ra khắp thủ đô Ukraine. Đồng thời sân bay Starokostiantyniv - căn cứ đồn trú của tiêm kích F-16 và Mirage - bị tấn công.

Trong đòn tấn công trả đũa vào Ukraine, Nga sử dụng các loại vũ khí hiện đại nhất, bao gồm tên lửa siêu vượt âm Oreshnik, Kinzhal, Zirrcon (Ảnh: Military Summary).

Quân đội Ukraine (AFU) phản đòn, tập kích khu vực Belgorod và nhà máy lọc dầu Lugansk.

Một số nghị sĩ Ukraine kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky đàm phán với Moscow để tiến tới một thỏa thuận hòa bình.

Tuyến tiếp tế M14/M18 của RFAF sụp đổ khi AFU siết chặt kiểm soát bằng hỏa lực đối với huyết mạch hậu cần của Nga đến Crimea và Zaporizhia.

Ngược lại, quân đội Nga tiến công theo hướng Drobysheve, giành được thắng lợi ở Konstantinovka, trận chiến giành Vozdvyzhivka vẫn tiếp diễn.

Video được định vị địa lý xác nhận thêm các thắng lợi về lãnh thổ của Nga ở phía nam Konstantinovka. RFAF đang gây sức ép từ hầu hết mọi hướng - một chiến lược bao vây kinh điển bắt đầu hình thành. Các tuyến phòng thủ của Ukraine đang chịu áp lực đáng kể.

Ngoài ra, sự hiện diện của binh sĩ Nga tại nút giao đường sắt Kupyansk Vuzlovyi có thể được xác nhận bằng mắt thường. Tại phía đông sông Oskil, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn không ngừng, trong khi bộ binh Nga đã được định vị ở phía đông bắc của trung tâm thành phố Kupyansk. Tình hình vẫn căng thẳng.

Hình ảnh được cho là đòn trả đũa dữ dội của Nga vào Ukraine (Video: King Chelsea Ug).

Anh - Pháp bác bỏ kế hoạch của NATO tăng viện trợ quân sự cho Ukraine

Vương quốc Anh, Pháp và các quốc gia NATO khác đã chặn một kế hoạch theo đó mỗi thành viên sẽ đóng góp 0,25% GDP của mình để viện trợ quân sự cho Ukraine, báo Telegraph đưa tin ngày 24/5, trích dẫn một nguồn tin từ liên minh.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên vào ngày 22/5 rằng đề xuất này có khả năng sẽ bị bác bỏ.

"Tôi không nghĩ đề xuất này sẽ được chấp nhận vì có rất nhiều sự phản đối về con số 0,25% cố định này", ông nói.

Ông Rutte không nêu tên các thành viên phản đối đề xuất, nhưng một nguồn tin của NATO nói với Telegraph rằng những nước phản đối là Anh, Pháp, Canada, Ý và Tây Ban Nha. "Họ không mấy nhiệt tình với ý tưởng này", nguồn tin cho biết.

Tin tức này xuất hiện ngay sau khi Anh bất ngờ nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga, giáng thêm một đòn mạnh vào hình ảnh của London với tư cách là một trong những đối tác kiên định nhất của Ukraine.

NATO sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được mời tham dự nhưng ông vẫn chưa xác nhận việc tham gia.

Hầu hết các hội nghị thượng đỉnh NATO sau năm 2022 đều tập trung vào sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine trong bối cảnh Nga tiến hành chiến tranh toàn diện và Kiev nỗ lực gia nhập liên minh. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào năm 2025, trọng tâm đã chuyển sang vấn đề khác.

Dưới thời ông Trump, Mỹ đã giảm đáng kể sự hỗ trợ dành cho Ukraine, kêu gọi NATO và châu Âu gánh vác phần lớn gánh nặng tài chính. Ông Trump đã bác bỏ nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời nhiều lần đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh này.

Nga áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Kharkov

Theo kênh Readovka, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã phát động một cuộc đột kích về phía đông từ Verkhnyaya Pisarevka và áp đảo hệ thống phòng thủ của đối phương ở Shesterovka. Các đơn vị Kiev tháo chạy, từ bỏ ngôi làng và rút lui về Losevka, nơi quân đội Nga đang chuẩn bị tấn công.

Với những hành động này, RFAF đã đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc tấn công vòng qua các công sự dã chiến của AFU được dựng lên từ Losevka và nối liền với khu vực phòng thủ nông thôn tập trung ở Bely Kolodez.

Quân đội Nga cũng đã hoàn toàn chiếm được Volokhovka, Karaichnoye và làng Chaykovka, nằm cách Bely Kolodez khoảng 10km. Nếu chiếm được Losevka, họ sẽ có thể tiến về phía đông và phía nam, nơi mạng lưới các vị trí dã chiến của AFU thưa thớt hơn. Dự kiến ​​Bộ chỉ huy Moscow sẽ không tiến thẳng đến Bely Kolodez, mà sẽ tiếp tục tiến về phía nam từ Verkhnyaya Pisarevka.

Ưu điểm của phương án này là Ukraine sẽ không thể di chuyển lực lượng của mình đang bảo vệ Bely Kolodez quá xa, chỉ cần một sai lầm cũng sẽ khiến AFU phải trả giá đắt, điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho binh sĩ Nga.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Kharkov được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Diễn biến nóng bỏng ở Zaporizhia

Tập đoàn quân cận vệ số 5 RFAF đã chiếm được làng Verkhnyaya Tersa và khu vực xung quanh, loại bỏ tuyến phòng thủ trung tâm của đối phương dọc theo sông Gaichur trên cánh đông Zaporizhia. Hiện tại, AFU chỉ còn tuyến phòng thủ dự bị dọc theo sông Verkhnyaya Tersa, chảy cách đó 10km về phía tây, kênh Readovka cho biết.

Ngay phía sau nó là đường cao tốc T-04-08, mà Bộ chỉ huy Kiev sử dụng để tiếp tế cho binh sĩ của mình trong khu vực phòng thủ Orekhov. Khi mặt trận tiến gần đến đường cao tốc này, nó có nguy cơ trở thành "con đường tử thần".

Điều đáng chú ý là toàn bộ hệ thống công sự của Ukraine được xây dựng để chống lại một cuộc tấn công từ nam lên bắc, trong khi Nga lại đang tiến công từ đông sang tây, khiến một phần đáng kể các công sự trở nên vô dụng hoặc chỉ thực hiện được một phần mục đích ban đầu.

Xa hơn về phía nam, Tập đoàn quân cận vệ số 35 RFAF đã chiếm được làng Chudesnoye và bắt đầu bao vây Huliaipole. Sau khi xóa sổ được cụm cứ điểm này, các đơn vị Moscow sẽ có thể tiến đến cứ điểm phòng thủ gần làng Omelnik, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng trực tiếp đến Orekhov.

Ukraine thiếu nguồn lực để ổn định tình hình phía tây Huliaipole, và phương án tiếp tế cho khu vực phòng thủ dọc theo "vòng cung phía đông" thông qua các tuyến đường nông thôn, bao gồm cả quốc lộ T-04-08, sẽ sớm trở nên bất khả thi.

Quân đội Nga chặn đứng đà phản công của Ukraine ở cánh đông Zaporizhia, đồng thời tiếp tục giành thêm những chiến thắng cục bộ để mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: Readovka).

Trên cánh tây Zaporizhia, tại khu vực Stepnogorsk, các đơn vị Kiev, được tăng cường đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR) và quân tiếp viện từ Pokrovskoye, giành được ưu thế về quân số cục bộ và tham gia chiến đấu trực tiếp tại trung tâm Stepnogorsk và phần phía nam Primorskoye lân cận.

Tuy nhiên, AFU đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu chính - đánh bật hoàn toàn Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 7 RFAF khỏi thành phố và tiến đến tuyến Kamenskoye - Lobkovoye - Stepovoye - Shcherbaki. Những kết quả hạn chế này phải trả giá quá đắt, kể cả đối với lực lượng đặc nhiệm tình báo.

Dù vậy, Ukraine vẫn tiếp tục đưa thêm nhiều đơn vị vào tham chiến. Có lẽ, lý do cho sự kiên trì này nằm ở chỗ kế hoạch ban đầu của Bộ chỉ huy Kiev không chỉ là tiến đến tuyến đã định trước, mà còn là ngay lập tức triển khai các đơn vị đến bờ tây sông Gaichur để bảo vệ Verkhnyaya Tersa và Vozdvizhevka.

Tuy nhiên, tình hình ở Stepnogorsk đã không "xuôi chèo mát mái" với AFU, và quân đội Nga đã tiến vào vành đai bên trong hệ thống công sự dã chiến phía sau Verkhnyaya Tersa, khiến các vị trí trước đây do Ukraine trấn giữ trở nên vô dụng một phần.

Có thể nhận định rằng, Ukraine đã thất bại trong việc đạt được bất cứ mục tiêu nào, đồng thời họ đã phải trả giá rất đắt cho nỗ lực này. Lưu ý, không thể nói chắc chắn rằng Nga sẽ có thể chiếm lại các vị trí đã mất ở Stepnogorsk trong thời gian ngắn do AFU tiếp tục áp đảo khu vực chiến đấu bằng bộ binh.

Ukraine tiếp tục phản công dữ dội ở cánh tây Zaporizhia bất chấp tổn thất, quân đội Nga có dấu hiệu rút lui ở vài nơi (Ảnh: Readovka).

Ukraine nguy ngập ở Konstantinovka

Tập đoàn quân cận vệ số 8 RFAF tiếp tục tiến sâu vào trung tâm thành phố, từ đường Gromova qua các khu dân cư cao tầng. Không quân Vũ trụ Nga đang phá hủy một cách có hệ thống các công sự của đối phương trong các tòa nhà cao tầng, nhưng AFU kiên trì kháng cự. Bất chấp nhiều khó khăn và tổn thất, họ vẫn xoay sở để đưa thêm các đơn vị bộ binh cơ giới vào để phản công cục bộ.

Khu vực tiểu khu 1 và 2 cùng khu vực tư nhân liền kề đã trở thành chiến trường chính cho các trận đánh cận chiến giữa bộ binh hai bên.

Ukraine đang tích cực sử dụng UAV để ngăn chặn RFAF tiến vào quận Trung tâm. Chiếm được khu vực này sẽ cho phép lính xung kích Nga liên kết với các đơn vị bạn hoạt động trong khu công nghiệp, cắt đứt phần phía nam của thành phố.

Các đơn vị Nga trong khu công nghiệp vẫn chưa tiến công, tất cả nguồn lực đang tập trung vào việc đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine từ nhà máy hóa chất. Bản thân khu vực kiểm soát là một mũi nhọn tác chiến hẹp, việc củng cố và duy trì sự hiện diện ở đó là ưu tiên hàng đầu.

Tóm lại, bức tranh đang nổi lên cho thấy rằng nhóm đồn trú Ukraine có thể sớm đạt đến giới hạn khả năng phòng thủ của mình. Nghĩa là, quá trình "sụp đổ như tuyết lở" được kích hoạt bởi một bước đột phá thành công của quân đội Nga ngay cả ở một khu vực cũng có thể khiến sự kháng cự tiếp theo của AFU trở nên vô nghĩa.

Tại Chasov Yar lân cận, Sư đoàn dù cận vệ số 98 RFAF đã thành công trong việc ngăn chặn ý đồ của Ukraine tạo ra khủng hoảng bằng cách đột phá vào thành phố nhỏ này.

Trận chiến giành Konstantinovka đang trở nên ác liệt nhất khi các nhóm xung kích Nga đã tiến dọc đường Gromova và cố gắng bắt tay với đơn vị bạn trong khu công nghiệp (Ảnh: Readovka).

Các nhóm xung kích từ Lữ đoàn cơ giới độc lập 100 và Lữ đoàn xung kích độc lập 5 AFU đang tập trung tại khu vực tam giác giữa các làng Nikolaevka, Chervone và Podolskoye, với hy vọng đột phá vào thị trấn và buộc Bộ chỉ huy Moscow phải chuyển sự chú ý khỏi Konstantinovka. Tuy nhiên, kế hoạch đã thất bại.

Trong khi đó, lính xung kích Nga đã tiến vào Novodmitrovka và đang phát triển trên nhiều mũi từ hướng tây của Chasov Yar, thu hẹp đáng kể hành lang liên lạc giữa các đơn vị Kiev và lực lượng chủ lực.

Nhóm AFU, bị mắc kẹt trong khu vực giữa Konstantinovka và Chasov Yar, bị chặn đứng - không thể tiến lên hoặc lùi lại - bất kỳ hoạt động nào của bộ binh Ukraine đều tự động thu hút hỏa lực của UAV và pháo binh Nga.

Bộ binh Ukraine buộc phải giữ nguyên vị trí ở thế phòng thủ. Hơn nữa, ở mặt trận phía bắc, Sư đoàn 98 RFAF đã đẩy lùi đối phương và dồn bộ binh Ukraine vào sâu trong hầm trú ẩn tại Molocharka. Việc Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng vẫn còn là vấn đề cần giải quyết trong tương lai gần.

Giao tranh ác liệt theo hướng Dobropillia

Cụm tác chiến Trung tâm RFAF tiếp tục đẩy mạnh mặt trận về phía tây bắc. Xung quanh Grishino vẫn là nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất, việc chiếm được khu vực này sẽ mở đường cho lực lượng Moscow tiến vào tuyến phòng thủ Ukraine tại Matyashevo.

Cách đây một thời gian, lính xung kích Nga đã tiến dọc theo bờ trái sông Grishinka và chiếm được các cứ điểm nằm ở đó. Giao tranh đang diễn ra để giành quyền kiểm soát chuỗi công sự gần hồ Polezhaevka, việc chiếm được chuỗi công sự này sẽ giúp RFAF kiểm soát hỏa lực đối với hệ thống liên lạc của đối phương tại Vasilyevka.

Tình hình phía nam Grishino vẫn căng thẳng. Sau khi ngôi làng được giải tỏa, các vị trí của AFU gần đường cao tốc rơi vào "tọa độ lửa", nhưng do số lượng lớn UAV của Ukraine, các đơn vị Moscow cho đến nay vẫn chưa thể tiêu diệt và loại bỏ được nhiều cứ điểm và "hầm trú ẩn" nằm ở đó.

Một chiến trường rộng lớn vẫn còn tồn tại ở các khu vực phía bắc và trung tâm của hướng này, nơi một số nhóm xung kích từ cả hai phía đang hoạt động. Các đơn vị Moscow đang dần dần tập trung gần Mỏ số 2 "Novovodskaya", chuẩn bị phát động các cuộc đột phá vào tuyến phòng thủ trên đường tiếp cận Svetloye.

Giao tranh ác liệt trên hướng Dobropillia. Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát gần Grishino, chiếm được một chuỗi cứ điểm gần hồ Polezhaevsky (Ảnh: Rybar).

Tuy nhiên, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF chỉ có thể phát động một cuộc tấn công toàn diện vào ngôi làng sau khi củng cố khu vực xung quanh cơ sở này và vô hiệu hóa một số nhóm điều khiển UAV của đối phương. Do đó, họ vẫn chưa thể xoay chuyển cục diện giao tranh ở đây.

Rất có thể trong những tuần tới, nguồn lực chính của Nga sẽ tập trung vào việc mở rộng sự thâm nhập vào tuyến phòng thủ Ukraine gần Grishino. Về lâu dài, điều này sẽ loại bỏ "vòng vây" trên đường tiếp cận Sergeyevka, giải phóng lực lượng dự bị để tạo thành một "gọng kìm" phía nam nhằm bao vây Dobropillia.

Dẫu vậy, đây là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp, RFAF khó có thể hoàn thành nếu không có biện pháp đối phó có hệ thống với các đội điều khiển UAV.

Nga bao vây Ukraine ở Sadky thuộc mặt trận Sumy

Quân đội Nga đang tiến công vào khu vực biên giới, chuẩn bị loại bỏ sự xâm nhập của AFU gần Sadky và đang tiến hành rà soát có hệ thống các khu rừng phía bắc sông Oleshnya để xóa sổ lực lượng Kiev.

Cách đây một thời gian, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã giải tỏa khe núi Shovkunovy Yar, đẩy lùi lực lượng Kiev về phía Mohrytsia. Các nhóm xung kích tiên phong đã tham gia giao tranh tại khu vực Zavodovshchina và sẽ sớm củng cố vị trí của họ ở đó. Việc giải tỏa khu vực này sẽ cho phép lực lượng Nga bao vây tất cả các đơn vị Ukraine gần Sadky và tiến thẳng đến Mohrytsia.

Đồng thời, RFAF đang cố gắng đánh bật đối phương khỏi Demenko và Pereyezdne nằm trên đường tiến đến Gornali. Các vị trí của Ukraine trong khu vực này đang bị "săn lùng" bởi UAV và pháo binh Nga, nhằm mục đích ngăn chặn khả năng tập trung quân của đối phương dưới lớp cây cối rậm rạp.

Tại khu vực trung tâm, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Korchakivka, nơi lực lượng Kiev duy trì sự hiện diện trong các khu rừng gần khu vực Razboyne và thường xuyên điều quân dự bị đến khu vực từ Nova Sich. Tuy nhiên, UAV Nga đang dần phá hủy các cứ điểm trong làng, buộc đối phương phải dần rút lui về Kyianytsia.

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát ven biên giới thuộc tỉnh Sumy. Lực lượng Ukraine đang ra sức cản phá nhưng không thành công (Ảnh: Rybar).

Ở sườn phía tây, tình hình vẫn căng thẳng gần Kondrativka. Trung tâm làng vẫn nằm trong vùng giao tranh, nơi các vị trí của cả hai bên thường xuyên xen kẽ. Điều này ngăn cản việc thiết lập quyền kiểm soát vững chắc đối với ngôi làng, nơi các công trình xây dựng đã gần như bị phá hủy hoàn toàn trong nhiều tháng giao tranh.

Đồng thời, lực lượng Kiev có thể tiến hành những cuộc phản công cục bộ ở một số khu vực biên giới. Điều này đặc biệt đúng vào thời điểm hiện tại, khi chiến tuyến dần tiến đến các trung tâm tiếp tế quan trọng đối với Ukraine ở Mohrytsia và Khoten.

Ukraine công bố thống kê tổn thất mới nhất của Nga

Theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 24/5, Nga đã mất 1.355.920 binh sĩ ở Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Con số này bao gồm 1.110 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 11.950 xe tăng, 24.603 xe chiến đấu bọc thép, 98.698 xe và bồn nhiên liệu, 42.640 khẩu pháo, 1.800 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.396 tổ hợp phòng không, 436 máy bay, 353 trực thăng, 308.321 UAV, 1.451 hệ thống robot mặt đất, 33 tàu chiến và 2 tàu ngầm.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine không tiết lộ tổn thất của mình, viện dẫn lý do bí mật chiến dịch.

Nga không bình luận về những con số thống kê do Ukraine và phương Tây công bố.