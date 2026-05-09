Mỹ thu hồi hộ chiếu của cha mẹ nợ tiền cấp dưỡng nuôi con

Hình ảnh hộ chiếu Mỹ (Ảnh: Getty).

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng một tuyên bố trên trang web về quy trình thu hồi hộ chiếu bắt đầu từ ngày 7/5. Kế hoạch của Bộ Ngoại giao là phối hợp "chưa từng có" với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) để "thu hồi hộ chiếu của những người Mỹ nợ trợ cấp nuôi con đáng kể".

Theo đó, trước mắt sẽ nhắm vào những người nợ tiền cấp dưỡng từ 100.000 USD trở lên. Khoảng 2.700 người sở hữu hộ chiếu Mỹ thuộc diện này, theo số liệu được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cung cấp cho Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tại Mỹ, tiền cấp dưỡng là khoản mà cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con phải chi trả để hỗ trợ sinh hoạt phí, học tập, chăm sóc con cái sau khi ly hôn hoặc hai bên không còn chung sống.

Đây là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc, những người nợ khoản tiền này trong thời gian dài có thể đối mặt nhiều biện pháp cưỡng chế như khấu trừ lương, phong tỏa tiền hoàn thuế.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Mỹ áp dụng chính sách thu hồi hộ chiếu với nhóm người trên.

Nhưng cũng có thông tin về các chi tiết bổ sung, chẳng hạn như quy mô khoản nợ cũng như việc chính sách trên sẽ sớm được mở rộng đáng kể, áp dụng với những người nợ tiền cấp dưỡng từ 2.500 USD trở lên.

Theo Bộ Ngoại giao, đây là ngưỡng quy định trong luật năm 1996, nhưng lâu nay ít được thực thi.

Hiện số lượng người Mỹ bị ảnh hưởng bởi ngưỡng thấp hơn đó vẫn chưa được xác định, vì HHS vẫn đang thu thập dữ liệu từ các cơ quan tiểu bang chịu trách nhiệm theo dõi các con số này.

Những người bị thu hồi hộ chiếu theo chương trình này sẽ được thông báo rằng họ sẽ không thể sử dụng giấy tờ tùy thân để đi lại và sẽ phải xin cấp hộ chiếu mới sau khi khoản nợ tiền cấp dưỡng nuôi con được xác nhận đã thanh toán.

Nếu người mang hộ chiếu đang ở nước ngoài vào thời điểm thu hồi, họ sẽ phải đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ để xin giấy tờ đi lại khẩn cấp, cho phép trở về Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh sáng kiến ​​này như một phương tiện để "đặt các gia đình Mỹ lên hàng đầu thông qua quy trình cấp hộ chiếu".

"Hành động này hỗ trợ phúc lợi của trẻ em Mỹ bằng cách áp dụng những hậu quả thực sự đối với việc chậm trả tiền cấp dưỡng nuôi con theo luật liên bang hiện hành", Bộ Ngoại giao Mỹ nêu.

Tuy nhiên, thông báo chưa làm rõ liệu đây có phải là chính sách áp dụng chung hay sẽ có một số trường hợp ngoại lệ được cho phép dựa trên hoàn cảnh.