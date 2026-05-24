Nga phóng “tên lửa không thể đánh chặn", Ukraine tổn thất nặng nề

Cảnh đổ nát sau cuộc tập kích của Nga vào Kiev ngày 24/5.

Vào đêm 23/5, rạng sáng 24/5, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào Kiev và khu vực lân cận, nhắm vào các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng khác trên khắp thủ đô của Ukraine.

Các phóng viên tại hiện trường cho biết họ đã nghe thấy âm thanh của một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào Kiev, bắt đầu từ khoảng 1h, sau đó lặp lại nhiều lần từ 3h đến 5h.

Cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở tất cả các khu vực trên lãnh thổ Ukraine khi Không quân Ukraine xác nhận hàng chục tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái đã bay về phía thủ đô Kiev vào khoảng 0h30 giờ địa phương.

Ngay sau đó, Không quân Ukraine đã đưa ra cảnh báo về khả năng Nga phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik nhắm vào Ukraine lúc 0h55.

Nga tuyên bố Oreshnik là tên lửa không thể đánh chặn và từng phóng vũ khí này trong các trận tập kích trước đây vào Ukraine. Nga cũng khẳng định, chỉ cần 1 vụ tập kích thông thường, sức công phá tối đa của Oreshnik có thể ngang với vũ khí hạt nhân.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết thiệt hại đã "được ghi nhận ở mọi quận của thành phố”.

Các nhà chức trách Ukraine cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 21 người khác bị thương trên khắp thành phố, trong đó 13 nạn nhân phải nhập viện ở Kiev. 3 người khác cũng bị thương ở vùng Kiev lân cận, theo báo cáo của Thống đốc khu vực Mykola Kalashnyk.

Các thông tin ban đầu cũng cho thấy người dân đang bị mắc kẹt bên trong một hầm trú ẩn ở quận Shevchenkivskyi.

Thị trưởng Klitschko xác nhận ít nhất 7 tòa chung cư cao tầng ở các quận Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Solomianskyi và Pecherskyi của Kyiv đã bị thiệt hại. Một số nhà dân khác trên khắp thành phố cũng bị trúng đạn.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng ở Kiev còn bị thiệt hại do tên lửa và máy bay không người lái tập kích một siêu thị và trung tâm mua sắm, văn phòng, ký túc xá, trạm xăng, nhà để xe, phương tiện và nhiều nhà kho ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố.

Một phóng viên của Kyiv Independent cũng cho biết đã nhìn thấy một đám cháy lớn gần ga tàu điện ngầm Kontraktova Ploshcha sau cuộc tập kích bằng tên lửa.

Ông Ihor Smelyansky, giám đốc điều hành của Ukrposhta - dịch vụ bưu chính quốc gia của Ukraine - cho biết trụ sở chính của cơ quan này tại Quảng trường Độc lập trung tâm Kiev đã bị hư hại trong cuộc tấn công.

Theo ông Kalashnyk, tên lửa và UAV đã bắn trúng các khu dân cư Fastiv, Bucha, Brovary, Bila Tserkva, Vyshhorod và Boryspil, gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư, nhà ở, bãi đỗ xe, các công trình tiện ích và một nhà kho.

Tại các khu vực khác của Ukraine, nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy ở các thành phố Cherkasy và Kropyvnytskyi, cũng như ở tỉnh Khmelnytskyi trong cuộc tấn công.

Sau đợt tập kích của Nga, Không quân Ba Lan cho biết đã điều động các máy bay chiến đấu của Ba Lan và đồng minh nhằm bảo vệ không phận Ba Lan.

Đợt tấn công mới nhất diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo Bộ Quốc phòng "đệ trình các đề xuất" để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một trường học ở vùng Lugansk, nơi Nga đã tuyên bố sáp nhập và kiểm soát dù Kiev không công nhận.

21 người được xác nhận thiệt mạng trong cuộc tấn công vào trường học Lugansk. Nga đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này.

Ukraine gần đây cũng liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các cơ sở hạ tầng năng lượng, nhằm làm gián đoạn nguồn hỗ trợ tài chính của Nga cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.