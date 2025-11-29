Hong Kong để tang 3 ngày cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư

Người dân đặt hoa tưởng niệm bên ngoài cụm chung cư bị cháy ở Hong Kong (Ảnh: HKFP).

Theo truyền thông địa phương, từ ngày 29/11 đến ngày 1/12, tất cả các tòa nhà chính quyền tại đặc khu Hong Kong cũng như các văn phòng của Hong Kong ở nước ngoài sẽ treo cờ rủ để tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong vụ cháy tại chung cư Wong Fuk Court ở Tai Po.

Các quan chức chủ chốt sẽ tạm dừng mọi hoạt động công khai không thiết yếu, trong khi các sự kiện vui chơi, giải trí do chính phủ tổ chức hoặc tài trợ sẽ bị hủy hoặc hoãn.

Trưởng đặc khu John Lee Ka-chiu sẽ dẫn đầu các quan chức chủ chốt, các thành viên không chính thức của Hội đồng Hành chính và đội ngũ công chức dành 3 phút mặc niệm tại Trụ sở Chính quyền vào lúc 8h ngày 29/11.

Sở Nội vụ sẽ thiết lập các điểm chia buồn trên toàn bộ 18 quận trong suốt thời gian để tang. Người dân có thể ký vào sổ chia buồn từ 9h00 đến 21h00, từ ngày 29/11 đến ngày 1/12.

Khoảnh khắc khởi phát đám cháy làm 8 chung cư Hong Kong chìm trong biển lửa (Video: Threads, BBC)

Chiều 26/11, hỏa hoạn bất ngờ bùng lên tại một tòa nhà trong cụm chung cư ở Tai Po. Ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang các tòa lân cận cũng đang trong quá trình cải tạo. Đến ngày 28/11, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê, tính đến chiều 28/11, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn là ít nhất 128, trong khi khoảng 200 người mất tích, hàng chục người bị thương.

Đây có thể coi là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong vòng 70 năm qua. Giới chức trách đã bắt giữ hơn 10 nghi phạm, trong đó có 2 giám đốc và một cố vấn xây dựng phụ trách dự án cải tạo cụm chung cư.