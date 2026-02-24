Tổng thống Ukraine nêu kịch bản chắc chắn sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ 2

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).

Ông Zelensky cho biết sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ 2 nếu cuộc chiến với Nga chưa kết thúc vào thời điểm tổ chức bầu cử, Tagesschau đưa tin.

“Tất cả những ai nêu vấn đề bầu cử, tôi đều nói với họ: hãy nhìn xem, tôi sẵn sàng ngay lập tức. Hãy bảo đảm an ninh để chúng tôi có thể tổ chức bầu cử và bảo đảm một lệnh ngừng bắn trong thời gian đó. Chỉ vậy thôi”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, nếu trong quá trình đàm phán có thể đạt được một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, thì quốc gia này hoàn toàn có thể tổ chức bầu cử.

“Hiện tại, tôi vẫn ở trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên không phải do ý muốn của mình. Nó đơn giản là đã được gia hạn vì chiến sự. Tôi không biết liệu mình có ra tranh cử hay không. Nếu vẫn còn chiến sự, chắc chắn là có. Nếu hòa bình lặp lại, chưa chắc tôi sẽ ra tranh cử”, ông cho biết thêm.

Chủ đề bầu cử đang được thảo luận sôi nổi tại Ukraine. Theo Reuters, Kiev và Washington đã tiến hành các cuộc trao đổi về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga sớm nhất vào tháng 3 năm nay. Ngoài ra, có thông tin cho rằng bầu cử tổng thống và một cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào tháng 5.

Trước đó, ông Zelensky từng tuyên bố rằng nếu có ít nhất một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, ông sẵn sàng tổ chức bầu cử tổng thống.

Tại Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), có đề xuất yêu cầu các ứng viên trong cuộc bầu cử thời hậu chiến phải khai báo việc hợp tác với Nga kể từ năm 2014, đồng thời cho phép từ chối đăng ký ứng cử nếu họ che giấu những thông tin này.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng xem xét việc ngừng các cuộc không kích sâu vào trong lãnh thổ Ukraine nếu các cuộc bầu cử được tổ chức tại nước này. Ông cũng lưu ý rằng 5-10 triệu người Ukraine đang sinh sống tại Nga nên có quyền bỏ phiếu.

80% lãnh thổ Ukraine thiếu hệ thống phòng không chặn tên lửa đạn đạo

Phần lớn lãnh thổ Ukraine hiện không có hệ thống phòng không đủ khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, ông Zelensky thừa nhận.

Theo ông Zelensky, những phát biểu trước đây của ông về phòng không không nhằm chỉ trích các đối tác, mà để thu hút sự chú ý tới tình hình thực tế.

“Tôi sẽ không nói các hệ thống Patriot của chúng tôi được bố trí ở đâu. Nhưng 80% lãnh thổ đất nước chúng tôi không có các hệ thống chống tên lửa đạn đạo như vậy”, Tổng thống Ukraine nói.

Ông nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn đang tìm kiếm mọi cơ hội để tăng cường năng lực phòng thủ.

Tổng thống Ukraine cho biết dù chưa có đủ số lượng hệ thống cần thiết, Kiev vẫn phối hợp với các đối tác để huy động kinh phí mua sắm. “Ngay cả khi chúng tôi không được cung cấp các hệ thống đó, chúng tôi đã cùng các đối tác tìm được nguồn tiền cho chúng”, ông Zelensky nói.

Theo ông, bản thân ông đã trực tiếp đàm phán với đại diện của Đức, Na Uy, các nước Bắc Âu và Canada. Ông lưu ý rằng các hệ thống phòng không có chi phí rất cao.

“Mỗi hệ thống có giá từ 1,5 đến 2 tỷ USD. Và mỗi quả tên lửa có giá từ 2-3 triệu USD", ông giải thích.

Ông Zelensky cho biết ông đã đạt được thỏa thuận về việc phân bổ thêm ngân sách cho các nhu cầu này. Ukraine cũng kêu gọi các nước châu Âu phối hợp nỗ lực công nghệ để phát triển các phương tiện mới nhằm đối phó với tên lửa đạn đạo.