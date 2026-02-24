Nga cáo buộc phương Tây tính đưa bộ phận bom hạt nhân tới Ukraine

Binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến (Ảnh: AFP).

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc hôm 24/2 rằng Pháp và Anh có thể cung cấp cho Ukraine các bộ phận cấu thành bom nguyên tử để Kiev tự lắp ráp và tuyên bố là sản phẩm nội địa, hoặc thậm chí chuyển giao một đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh.

Theo SVR, các quan chức Anh và Pháp đang xem xét việc “chuyển giao bí mật các linh kiện, thiết bị và công nghệ sản xuất tại châu Âu có liên quan cho Ukraine”, đồng thời chuẩn bị một chiến dịch thông tin nhằm mô tả sai năng lực hạt nhân đó là do Ukraine tự phát triển.

SVR cho rằng một phương án khác đang được cân nhắc là cung cấp cho Ukraine đầu đạn TN-75 của Pháp, loại được sử dụng trong tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của nước này.

“Kiev có thể kỳ vọng đạt được các điều khoản có lợi hơn trong việc chấm dứt xung đột nếu sở hữu vũ khí hạt nhân”, SVR cáo buộc. Cơ quan này cũng cho biết Đức, một thành viên NATO khác, “đã thận trọng từ chối tham gia vào dự án nguy hiểm này".

SVR cảnh báo rằng trách nhiệm đối với một chiến dịch liều lĩnh như vậy sẽ thuộc về các nước tham gia dự án. Nga không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc. Cả Ukraine, Anh, Pháp chưa bình luận về tuyên bố của Nga.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, khoảng 1.700 đầu đạn hạt nhân đã được để lại trên lãnh thổ Ukraine. Về mặt kỹ thuật, với kho dự trữ này Ukraine đã trở thành một cường quốc hạt nhân lớn thứ 3 thế giới. Tuy nhiên, quyền kiểm soát hoạt động của các vũ khí hạt nhân vẫn thuộc về Nga.

Bản Ghi nhớ Budapest được các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Anh, Mỹ ký kết vào ngày 5/12/1994. Theo thỏa thuận này, Ukraine từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, trong khi Nga, Mỹ và Anh đưa ra các đảm bảo an ninh cho Kiev.

Ukraine từng nhiều lần cho rằng Bản ghi nhớ Budapest đã khiến nước này vừa mất an ninh vừa không có vũ khí hạt nhân. Về phần mình, Nga cho rằng Ukraine chưa bao giờ có bất kỳ vũ khí hạt nhân nào vì đó là tài sản của Liên Xô, vì vậy, về mặt pháp lý, chúng thuộc về Moscow.

Trong những năm gần đây, Nga đã nhiều lần nói rằng sự can thiệp của phương Tây vào các vấn đề nội bộ của Ukraine đã làm suy yếu hiệp ước Budapest.

Ukraine nói Nga không đạt được bất cứ mục đích nào

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đã không đạt được bất cứ mục tiêu nào sau tròn 4 năm chiến sự với Ukraine.

Trong một bài phát biểu qua video, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng làm “mọi thứ” để đạt được một nền hòa bình vững chắc và lâu dài.

Hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24/2/2022 - cuộc xung đột đẫm máu nhất trên lãnh thổ châu Âu kể từ Thế chiến II.

Các cuộc đàm phán giữa hai bên, được Mỹ khởi động lại vào năm 2025, cho đến nay vẫn chưa thể chấm dứt giao tranh, trong bối cảnh cuộc chiến đã tàn phá đất nước và khiến Ukraine phải đối mặt với nhiệm vụ tái thiết khổng lồ.

Theo ông Zelensky, Nga đã không đạt được mục tiêu khi không thể làm người Ukraine khuất phục và không thắng cuộc chiến này. "Chúng ta đã bảo vệ được Ukraine và sẽ làm mọi điều để đạt được hòa bình, bảo đảm công lý”, ông Zelensky nói.

Nga, hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và đang tìm cách giành toàn quyền kiểm soát vùng Donetsk ở miền Đông trong bất kỳ thỏa thuận nào. Ukraine bác bỏ yêu cầu đó, đồng thời khẳng định sẽ không ký thỏa thuận nếu không có các bảo đảm an ninh từ các đồng minh, bao gồm Mỹ.

Nga cũng bác bỏ đề xuất của Ukraine về việc triển khai binh sĩ châu Âu tới Ukraine sau bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc phối hợp với Kiev công bố ngày 23/2, chi phí tái thiết Ukraine sau chiến sự ước tính khoảng 588 tỷ USD trong thập kỷ tới.