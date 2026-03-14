Hé lộ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và tân Lãnh tụ Iran

Một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei có thể diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Caspi tại Tehran trong năm nay.

Thông tin này được Đại sứ Iran tại Moscow Kazem Jalali công bố ngày 14/3.

“Dĩ nhiên, tất cả những điều này nên để đến thời điểm khi chúng ta vượt qua giai đoạn hiện nay (của cuộc xung đột hiện tại giữa Mỹ và Israel với Iran). Dù sao đi nữa, chúng tôi đã ấn định thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Caspi tại Tehran, dự kiến diễn ra trong năm nay. Nếu hội nghị này được tổ chức, tôi nghĩ các cuộc gặp sẽ được tiến hành tại đó, như thường lệ,” ông nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti.

Ông cũng khẳng định, ông Mojtaba Khamenei hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để giữ chức Lãnh đạo Tối cao Iran, bao gồm cả tình trạng sức khỏe.

“Vị trí lãnh đạo đặt ra những điều kiện nhất định. Đương nhiên, Hội đồng Chuyên gia Iran đã xem xét và thấy rằng ngài Mojtaba Khamenei đáp ứng các yêu cầu này, bao gồm cả thể trạng và sức khỏe, khi họ lựa chọn ông làm Lãnh đạo Tối cao của đất nước”, Đại sứ Jalali nói.

Theo hiến pháp Iran, Hội đồng Chuyên gia, một cơ quan gồm các giáo sĩ được bầu, có nhiệm vụ lựa chọn và giám sát Lãnh đạo Tối cao. Cơ quan này đã bầu ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh đạo Tối cao thứ ba của Iran vào đầu tuần này, sau khi cha ông, người tiền nhiệm Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel.