Phòng không Israel đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời thành phố ven biển Netanya ngày 24/3 (Ảnh: AFP).

Trong khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận khả thi giữa Mỹ và Iran ngày càng được nhắc đến thường xuyên, thì cho đến nay điều đó chỉ được phản ánh qua giá năng lượng tăng cao.

Mỹ - Israel tấn công Iran, Tehran đáp trả

Trên thực địa, cuộc chiến toàn diện vẫn tiếp diễn, liên quân Mỹ và Israel đang tấn công Iran, Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh của Washington, và dư âm của cuộc xung đột đang làm rung chuyển các quốc gia khác trong khu vực.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 25/3 (Ảnh: Rybar).

Liên quân đang tấn công các cơ sở công nghiệp quân sự, lực lượng an ninh và cảng biển của Iran, thậm chí cả các di tích văn hóa. Một nhà máy sản xuất tàu - xuồng không người lái cũng bị tấn công.

Trong khi đó, đất nước này đang chuẩn bị cho nguy cơ rò rỉ phóng xạ do tần suất các cuộc tấn công của liên quân vào các cơ sở hạt nhân của Iran ngày càng gia tăng.

Tehran tuyên bố đã bắn trúng 1 chiếc tiêm kích F/A-18 Super Hornet thường xuất kích từ tàu sân bay đối phương. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ bác bỏ tuyên bố về việc bắn hạ tiêm kích F/A-18, nói đó là tin giả.

Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F/A-18, Mỹ bác bỏ (Video: RT).

Trong các đòn trả đũa, Tehran nã tên lửa tấn công nhà máy nhiệt điện lớn nhất Israel ở Hadera: đầu đạn rơi gần đó và không gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Cùng với đó, họ vẫn tiếp tục phóng tên lửa tập kích Haifa, Dimona và các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng khác khiến hệ thống phòng không của Israel vất vả chống đỡ.

Khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Iran được cho là lao xuống gần trung tâm hạt nhân Dimona của Israel trong sự bất lực của hệ thống phòng không (Video: Telegram).

Trung Đông tiếp tục rung chuyển

Tại Li Băng, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã mở rộng vùng kiểm soát của họ ở các khu vực An-Naqoura và Ayta al-Sha'b. Người dân Li Băng suýt phải hứng chịu "tên rơi đạn lạc" khi một tên lửa Iran rơi xuống phía bắc Beirut, nhưng giới lãnh đạo quân đội nước này đã bác bỏ bất kỳ hành động ác ý nào của Tehran.

Tại Iraq, lực lượng Mỹ đang tăng cường các cuộc tập kích chống lại nhóm vũ trang Hashd al-Sha'bi, điều này gây ra phản ứng, ngay cả từ chính quyền Baghdad, những người trước đây đã cố gắng duy trì tính trung lập. Để trả đũa, các lực lượng thân Iran đã tấn công một trạm radar và một trực thăng của Mỹ gần Baghdad bằng UAV.

Do các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq, các nhà tù giam giữ khủng bố ISIS đã bị hư hại. Không chờ đợi tình hình xấu đi, lực lượng an ninh Iraq đã bắt đầu các hoạt động chống khủng bố.

Ngành năng lượng Kuwait bị thiệt hại nghiêm trọng: máy bay không người lái của Iran đã tấn công các bể chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế và nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 25/3 (Ảnh: Rybar).

Đàm phán: Đôi bên đưa ra những yêu cầu phi thực tế

Giữa bối cảnh hỗn loạn, các cuộc đàm phán hòa bình không chính thức vẫn tiếp diễn, nhưng cả Washington và Tehran đều đưa ra những yêu cầu phi thực tế, thực chất là đòi hỏi sự đầu hàng của đối phương. Hai quan chức chính quyền nói với CNN rằng Mỹ đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp tại Pakistan để thảo luận về một giải pháp hòa bình.

Theo Guardian, nhiều thông điệp trái chiều đã được đưa ra về tiến trình của bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Mỹ và Iran, mỗi bên đều tuyên bố mình nắm ưu thế.

Trong khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có những “cuộc thảo luận hiệu quả” với Iran, thì Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - dù thừa nhận rằng hai nước đã trao đổi thông điệp thông qua các trung gian hòa giải - nói với truyền thông nhà nước rằng điều đó không giống như việc hai bên đang đàm phán, và cho biết Tehran không có ý định đàm phán “vào lúc này”

“Việc họ bây giờ nói về đàm phán là một sự thừa nhận thất bại”, ông nói với truyền thông nhà nước và hàm ý chế giễu, “trước đây họ chẳng phải đã yêu cầu (Iran) đầu hàng vô điều kiện sao?”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: AFP).

Tehran được cho là đã nhận được kế hoạch 15 điểm của Mỹ, mà ban đầu họ bác bỏ nhưng sau đó ông Araghchi cho rằng nó vẫn đang được xem xét. “Nếu cần phải đưa ra lập trường, chắc chắn chúng ta sẽ xác định điều đó”, ông nói. Trước đó, có thông tin cho rằng Tehran đã bác bỏ những yêu cầu “quá đáng” trong đề xuất. Trong số các yêu cầu đó có việc chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân và hạn chế nghiêm ngặt kho tên lửa của nước này.

Trong khi đó, Nhà Trắng cảnh báo rằng ông Trump sẵn sàng “gây ra địa ngục” nếu Iran không chấp nhận thất bại, và tiếp tục khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Bà Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ ưu tiên con đường hòa bình, nhưng sẵn sàng “tấn công Iran mạnh hơn bao giờ hết” nếu cần thiết.

Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra nhanh chóng, ngay cả sau khi Tehran không lập tức chấp nhận kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thừa nhận đã trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các trung gian hòa giải, nhưng cho biết sự thay đổi "giọng điệu" của Washington đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại sau khi trước đó yêu cầu Tehran “đầu hàng vô điều kiện”.

Xung đột này cũng đang gây ra một rạn nứt ngày càng lớn trong NATO: Các thành viên châu Âu của Liên minh đang phẫn nộ trước đề xuất của Tổng thư ký Mark Rutte về việc tham gia cuộc chiến chống Iran. Mặc dù người châu Âu đã và đang hỗ trợ người Mỹ, nhưng sự can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột có thể dẫn đến sự sụp đổ của châu Âu.

Iran "giăng bẫy" ở đảo Kharg, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất

Song song với tiến trình đàm phán, chính quyền Mỹ dường như đã triển khai Sư đoàn Dù số 82 đến Trung Đông để thực hiện một chiến dịch trên bộ tiềm tàng ở Iran, mà Tehran đang tích cực chuẩn bị nghênh chiến.

CNN đưa tin, Iran tăng cường bảo vệ hòn đảo chiến lược. Theo những người quen thuộc với báo cáo tình báo của Mỹ, Iran đã "giăng bẫy" và điều động quân nhân cùng hệ thống phòng không đến đảo Kharg để chuẩn bị cho một chiến dịch tiềm tàng của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo này.

Theo các nguồn tin, hòn đảo này có hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Iran cũng đã bố trí các bẫy, bao gồm mìn chống bộ binh và mìn chống thiết giáp xung quanh hòn đảo, trong đó có cả dọc bờ biển, nơi lực lượng Mỹ có thể đổ bộ nếu Tổng thống Donald Trump quyết định triển khai chiến dịch trên bộ.

Một số đồng minh của Tổng thống Trump đang đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc liệu có cần thiết phải tiến hành một chiến dịch như vậy hay không, bởi ngay cả khi kiểm soát hòn đảo thì điều đó cũng không tự thân giải quyết được các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz và sự kiểm soát của Iran đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Đảo Kharg của Iran (Ảnh: Shutter).

Israel công bố thiệt hại về người

Guardian đưa tin, Bộ Y tế Israel cho biết, số người bị thương ở Israel kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu đã vượt quá 5.000 người nhưng không công bố dữ liệu về các trường hợp thiệt mạng.

Tính đến 18h00 giờ địa phương 25/3, con số này là 5.165, bao gồm 247 người bị thương thêm trong 24 giờ qua, theo cập nhật của Bộ Y tế Israel trên mạng xã hội. Có 106 người đang nằm viện, trong đó 12 người trong tình trạng nghiêm trọng.