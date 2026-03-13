Phu nhân cố Lãnh tụ Tối cao Iran còn sống

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, phu nhân cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei (Ảnh: IRNA).

Truyền thông nhà nước Iran ngày 13/3 bác tin bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, phu nhân cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, thiệt mạng.

"Phu nhân của nhà lãnh đạo cách mạng vẫn còn sống. Những tin tức về việc bà tử vì đạo là sai sự thật", kênh thông tin Nournews, cơ quan thân cận với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, khẳng định.

Nguồn tin nói rằng bà Mansoureh vẫn bình an, song không nêu thêm chi tiết.

Khẳng định trên được đưa ra sau khi các hãng tin phương Tây nói rằng bà Mansoureh cùng với một số người thân trong gia đình đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2. Một số nguồn tin nói bà đã rơi vào trạng thái hôn mê do vết thương quá nặng từ vụ tấn công và qua đời sau đó.

Bà Mansoureh, 79 tuổi, kết hôn với cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei từ năm 1964.

Bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng hay tham gia vào các hoạt động chính thức, đứng ngoài các hoạt động chính trị. Bà dành thời gian để chăm sóc gia đình và thực hiện các nghĩa vụ tôn giáo.

Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích chung vào Iran từ ngày 28/2 sau khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân, tên lửa Iran rơi vào bế tắc.

Cuộc không kích đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng vài người thân trong gia đình và một số quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng.

Tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, con trai của ông Khameni, cũng bị thương nhẹ trong cuộc không kích đó. Kể từ khi được bổ nhiệm vào đầu tuần này, ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.

Hôm 13/3, đài truyền hình quốc gia Iran đăng tải thông điệp đầu tiên của tân Lãnh tụ.

Trong thông điệp này, ông kêu gọi đoàn kết dân tộc, củng cố quan hệ với các nước láng giềng Vùng Vịnh.Ông cũng tuyên bố Iran sẽ tiếp tục đóng eo biển Hormuz. Ông kêu gọi cấc nước láng giềng ngay lập tức đóng toàn bộ các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, nếu không những nơi này sẽ tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công của Iran.

Ông cho biết, Iran sẽ báo thù cho những người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel, đồng thời đề nghị Washington và Tel Aviv bồi thường thiệt hại.