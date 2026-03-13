Tổng thống Trump lần đầu nói về tình trạng của tân Lãnh tụ Tối cao Iran

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

“Tôi nghĩ có lẽ ông ấy vẫn còn sống. Tôi nghĩ ông ấy bị thương, nhưng có lẽ vẫn còn sống theo một cách nào đó”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn trên chương trình của Fox News. Những phát biểu này được Fox News đăng tải vào tối 12/3.

Ông Mojtaba Khamenei trở thành tâm điểm chú ý sau khi cha ông, cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Ông Mojtaba được bầu để kế nhiệm cha mình trở thành Lãnh tụ Tối cao mới của Iran vào đầu tuần này. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, ông không xuất hiện trước công chúng.

Truyền thông Iran sau đó xác nhận ông Mojtaba bị thương nhẹ trong cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Đến hôm 12/3, ông Mojtaba mới đưa ra những thông điệp đầu tiên. Thông điệp này được phát thanh viên truyền hình quốc gia truyền đạt lại trên sóng truyền hình.

Trong thông điệp, ông Mojtaba Khamenei tuyên bố Iran sẽ tiếp tục đóng eo biển Hormuz và kêu gọi các nước láng giềng đóng cửa các căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ của họ, nếu không Iran có thể nhắm mục tiêu tấn công các căn cứ đó.

Ông cũng cho biết, Iran sẽ trả thù cho những người đã thiệt mạng và yêu cầu Mỹ, Israel bồi thường thiệt hại.

Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28/2. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công của riêng mình nhằm vào Israel và các quốc gia Vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ.

Khi cuộc chiến đã kéo dài 2 tuần, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và làm rung chuyển các thị trường tài chính. Lãnh đạo của Iran, Israel và Mỹ đều thể hiện lập trường cứng rắn và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu.