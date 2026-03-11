Quan chức Iran tiết lộ tình trạng của tân Lãnh tụ Tối cao

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

“Tôi nghe tin ông Mojtaba Khamenei đã bị thương. Tôi đã hỏi một số người quen có mối liên hệ. Họ nói với tôi rằng ông ấy an toàn và khỏe mạnh”, ông Yousef Pezeshkian, cố vấn chính phủ và là con trai của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cho biết hôm 11/3.

Trước đó, đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận việc tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei bị thương trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Truyền thông nhà nước gọi ông là “cựu binh trong cuộc chiến Ramadan”, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể.

Theo New York Times, ông Mojtaba đã bị thương ngay trong ngày đầu tiên của các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2.

Những bình luận này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều suy đoán về tình trạng sức khỏe và nơi ở của ông Mojtaba Khamenei, người chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi kế nhiệm người cha quá cố của mình, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Đã gần 4 ngày kể từ khi ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm, nhưng nơi ở của ông và hoàn cảnh dẫn đến việc ông được đưa lên nắm quyền vẫn còn là một bí ẩn. Ông chưa xuất hiện trước những người ủng hộ cũng như chưa phát biểu qua video. Bản thân ông hoặc văn phòng của ông thậm chí chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố bằng văn bản nào, trong khi truyền thông nhà nước phải sử dụng các đoạn tư liệu lưu trữ để giới thiệu về ông.

Các báo cáo cho biết sự xuất hiện trước công chúng của ông có thể bị trì hoãn vì lý do an ninh trong bối cảnh chiến tranh và những tranh cãi nội bộ về việc lựa chọn người kế nhiệm.

Ông Mojtaba Khamenei là con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã lên kế nhiệm sau khi cha ông nắm giữ vị trí này gần 40 năm cho đến khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel cuối tháng trước.

Sinh năm 1969, ông Mojtaba Khamenei được đào tạo tôn giáo giống như các anh em của mình, dù ông chưa bao giờ đạt đến cấp bậc Mujtahid, mức độ học thuật về luật Hồi giáo mà nhiều người trung thành với chính quyền coi là cần thiết cho vai trò lãnh tụ tối cao.

Trong nhiều năm, ông Mojtaba khá kín tiếng, dù từ phía sau hậu trường ông là một nhân vật trung tâm trong bộ máy quan chức rộng lớn của hệ thống do cha ông xây dựng. Ông thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các mạng lưới kinh tế.

Đối với những người quan sát Iran, tầm ảnh hưởng của ông là điều chắc chắn, ngay cả khi ông không nắm giữ vị trí chính thức cấp cao.

Việc bổ nhiệm ông Mojtaba là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo mới của Iran nhiều khả năng sẽ tiếp tục di sản và các chính sách của ông Ali Khamenei.