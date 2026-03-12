Tình trạng sức khỏe của tân Lãnh tụ Tối cao Iran sau khi bị thương

Lãnh tụ Tối cao mới Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: AFP).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 12/3 xác nhận Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã bị thương trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết ông Mojtaba đang hồi phục sức khỏe sau cuộc tấn công.

“Ông ấy bị thương nhưng vẫn ổn”, ông Baghaei nói với báo Corriere Della Sera của Italy.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran không biết khi nào Lãnh tụ Tối cao mới sẽ có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng.

“Tôi không biết khi nào ông ấy sẽ có bài phát biểu đầu tiên. Có 3 hoặc 4 ứng cử viên, nhưng Hội đồng Chuyên gia đã chọn ông ấy theo Hiến pháp”, người phát ngôn cho biết thêm.

Một số thông tin trước đó tiết lộ ông Mojtaba bị thương ở chân trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Điều này có thể lý giải tại sao ông vẫn chưa xuất hiện công khai trước công chúng hoặc phát biểu trực tuyến kể từ khi nhậm chức Lãnh tụ Tối cao.

Trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện tại đại sứ quán Iran ở Nicosia, Cyprus hôm 11/3, Đại sứ Iran tại Cyprus Alireza Salarian xác nhận Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã bị thương trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.

Cuộc tấn công khiến 6 thành viên trong gia đình ông Mojtaba Khamenei thiệt mạng, bao gồm cả cha ông, cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Đại sứ Salarian đã nói rõ về hoàn cảnh khiến ông Mojtaba, 56 tuổi, bị thương, đồng thời cho biết ông may mắn sống sót sau cuộc tấn công. Cuộc tấn công này đã san phẳng dinh thự của Lãnh tụ Tối cao Iran.

“Tôi nghe nói rằng ông ấy bị thương ở chân, tay và cánh tay… Tôi cho rằng ông ấy đang ở bệnh viện vì bị thương”, Đại sứ Salarian nói thêm.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày đầu tiên của chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran, khi khu dinh thự tổng thống rộng lớn ở trung tâm thủ đô Tehran bị nhắm mục tiêu.

Đại sứ Salarian cho biết đó là ngày thứ 10 của tháng lễ Ramadan và cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đang ở dinh thự của mình cùng một số thành viên trong gia đình.

Truyền thông Iran đưa tin vợ của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, bà Mansour, đã qua đời 3 ngày sau cuộc không kích.

“Lãnh tụ Tối cao đã thiệt mạng cùng vợ, con gái, con rể và đứa cháu 14 tháng tuổi của con gái ông”, Đại sứ Salarian, người cũng có mặt ở Iran khi cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nổ ra, cho biết.

“Họ ở trong nhà gần văn phòng tổng thống. Các chỉ huy cấp cao cũng thiệt mạng vì họ cũng được mời đến. Lãnh tụ Tối cao có 4 con trai và 2 con gái và thực tế ông sống ở cùng một nơi với nơi làm việc của mình”, nhà ngoại giao Iran xác nhận.

Ông Yousef Pezeshkian, một cố vấn cấp cao của chính phủ Iran và là con trai của Tổng thống Iran, cho biết tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bị thương, nhưng không giải thích rõ mức độ thương tích.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn thạo tin cho biết, ông Mojtaba đã bị gãy chân và bị một số vết thương nhẹ khác. Theo nguồn tin, ngoài vết thương ở chân, ông còn bị bầm tím quanh mắt trái và một số vết rách nhỏ trên mặt.