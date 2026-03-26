Binh sĩ Sư đoàn Dù 82 Mỹ huấn luyện tác chiến (Ảnh: US Army).

Đây là lực lượng "Phản ứng nhanh Toàn Cầu" nổi tiếng với khả năng triển khai thần tốc và sức mạnh đột kích từ trên không, được giới chuyên gia quân sự đánh giá là một trong những đơn vị thiện chiến nhất thế giới, có thể thay đổi cục diện chiến trường chỉ trong vài giờ.

Từ "All American" đến lực lượng "Phản ứng nhanh toàn cầu"

Thành lập ngày 25/8/1917 với tên gọi Sư đoàn Bộ binh 82, đơn vị này được mệnh danh là "All American" do quy tụ binh sĩ từ 48 bang của Mỹ. Sau khi tái tổ chức năm 1942 dưới sự chỉ huy của Tướng Omar Bradley, Sư đoàn 82 trở thành đơn vị đổ bộ đường không đầu tiên của quân đội Mỹ với khẩu hiệu "All the Way!".

Trong Thế chiến II, sư đoàn đã tham gia 7 chiến dịch lớn, chứng minh khả năng tấn công chớp nhoáng từ trên không và được duy trì như lực lượng phản ứng nhanh cấp chiến lược của quân đội Mỹ.

Điểm nổi bật nhất của Sư đoàn Dù 82 là khả năng triển khai toàn cầu chỉ trong 18 giờ kể từ khi nhận lệnh, một kỷ lục hiếm đơn vị nào của quân đội Mỹ có thể sánh kịp.

Thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), sư đoàn luôn duy trì một lữ đoàn chiến thuật ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, có thể nhảy dù vào bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới.

Tiểu đoàn đầu tiên phải cất cánh trong vòng 18 giờ và toàn bộ lữ đoàn (khoảng 3.000 đến 4.000 binh sĩ) phải có mặt tại bất kỳ điểm nóng nào trên Trái đất trong vài ngày, mà không cần thông báo trước hay chuẩn bị dài ngày.

Toàn sư đoàn gồm 4 lữ đoàn chiến đấu với hơn 18.000 binh sĩ, chuyên thực hiện nhiệm vụ đột kích chiếm lĩnh mục tiêu then chốt. Khả năng này được hỗ trợ bởi các máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster III và C-130 Hercules.

Nhiệm vụ của họ là nhảy dù xuống lãnh thổ đối phương, đánh chiếm sân bay, bến cảng, thiết lập "đầu cầu" và giữ vững bàn đạp cho đến khi lực lượng thiết giáp chủ lực tiếp cận.

Những chiến dịch quân sự tiêu biểu

Lầu Năm Góc lựa chọn Sư đoàn Dù 82 cho kịch bản can thiệp vào Iran không phải ngẫu nhiên. Trong hơn một thế kỷ qua, họ luôn là "đội cứu hỏa" của nước Mỹ, tham gia hầu hết các cuộc chiến lớn và khẳng định vai trò "đội tiên phong".

Trong Thế chiến II, sư đoàn đã tham gia đổ bộ Normandy và các chiến dịch đẫm máu ở châu Âu. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Sư đoàn Dù 82 có mặt tại hầu hết các cuộc can thiệp quân sự chớp nhoáng: từ Cộng hòa Dominica (1965), Grenada (1983) cho đến Panama (1989).

Đặc biệt, trong Chiến tranh Vùng Vịnh 1991, Sư đoàn Dù 82 là đơn vị chiến đấu đầu tiên của Mỹ đặt chân đến Ả rập Xê út, thiết lập tuyến phòng thủ "Tấm khiên Sa mạc". Sau sự kiện 11/9, đơn vị này lại tiên phong đổ bộ xuống Afghanistan và Iraq.

Gần đây nhất, năng lực 18 giờ của họ đã được kiểm chứng hai lần. Tháng 8/2021, họ được huy động khẩn cấp để bảo vệ sân bay Kabul, che chắn cho cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan. Đến tháng 2/2022, ngay khi căng thẳng Nga - Ukraine bùng nổ, hàng nghìn binh sĩ Sư đoàn Dù 82 đã lập tức đổ bộ xuống Ba Lan và Romania để củng cố sườn Đông NATO.

Với vai trò đã thể hiện trong lịch sử, trong kịch bản xung đột với Tehran có thể leo thang thành chiến tranh trên bộ, Sư đoàn Dù 82 sẽ đóng vai trò then chốt như lực lượng tiên phong.

Với khả năng triển khai 18 giờ, sư đoàn có thể đổ quân vào Iran chiếm lĩnh các sân bay then chốt, thiết lập đầu cầu hậu cần và bảo vệ tuyến vận chuyển dầu mỏ hoặc chiếm giữ đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ hoặc có thể đột kích chớp nhoáng thu giữ kho uranium đã làm giàu.

Theo Guardian, ông Trump đã phê duyệt việc triển khai Sư đoàn Dù 82, đơn vị này sẽ có mặt tại "điểm nóng" trong những ngày tới.

Trước những diễn biến leo thang, quân đội Iran được cho là đã báo động chiến đấu cao độ, sẵn sàng nghênh chiến.

“Chúng tôi đã chờ đợi sự xuất hiện của người Mỹ tại các khu vực được chỉ định”, ông Ali-Akbar Ahmadian, trợ lý cấp cao của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo trong Hội đồng Quốc phòng, viết trên tài khoản X hôm 24/3.

“Trong hơn hai thập kỷ, chúng tôi đã huấn luyện cho thời điểm này với chiến lược tác chiến phi đối xứng”, ông viết. Ông Ahmadian nói rằng Iran chỉ có một thông điệp dành cho binh sĩ Mỹ: “Hãy tiến lại gần hơn".

Tuy nhiên, Sư đoàn Dù 82 cũng có "gót chân Achilles", họ không được trang bị hỏa lực hạng nặng như xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép, nên thiếu khả năng phòng thủ nếu đối phương phản ứng mạnh mẽ với hỏa lực chi viện vượt trội.

Thực tế, Sư đoàn Dù 82 không chỉ là huyền thoại mà còn là biểu tượng sức mạnh phản ứng nhanh của quân đội Mỹ. Với khả năng chiến đấu và lực lượng dày dạn kinh nghiệm, sư đoàn sẵn sàng trở thành “lưỡi dao sắc” trong bất kỳ kịch bản can thiệp nào. Tuy nhiên, kịch bản này có thể sẽ là cuộc chiến đẫm máu đối với sư đoàn tinh nhuệ này.