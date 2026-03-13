Trung Quốc - Triều Tiên nối lại dịch vụ đường sắt sau 6 năm gián đoạn

Chuyến tàu số 95 từ Đan Đông (Trung Quốc) đi Bình Nhưỡng (Triều Tiên) hôm 12/3 (Ảnh: THX).

Một đoàn tàu chở khách gồm 5 toa khởi hành từ thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc lúc 10h ngày 12/3 và tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào khoảng 18h cùng ngày.

Tuyến đường sắt chở khách Đan Đông - Bình Nhưỡng sẽ hoạt động hằng ngày theo cả hai chiều. Hành khách trên chuyến tàu khởi hành từ Đan Đông đến Bình Nhưỡng ngày hôm đó đã được Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên, ông Vương Á Quân, chào đón.

Cùng ngày, Trung Quốc và Triều Tiên cũng đã nối lại tuyến đường sắt nối liền Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Tuyến đường sắt Bình Nhưỡng - Bắc Kinh hoạt động 4 lần một tuần (thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ bảy).

Hành khách phải làm thủ tục nhập cảnh tại hải quan ở Đan Đông, Trung Quốc và Tịnh Tân, Triều Tiên. Ước tính mỗi tuần có ít nhất 1.500 người lên tàu.

Các nguồn tin xác nhận việc nối lại dịch vụ tàu khách kết nối Bắc Kinh, Đan Đông và Bình Nhưỡng giúp giao lưu nhân dân giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã trở lại bình thường.

Việc nối lại hoạt động đường sắt giữa hai nước cũng đánh dấu sự trở lại của dịch vụ tàu khách xuyên biên giới đầu tiên giữa hai nước kể từ khi hoạt động bị tạm ngừng năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Năm 2025, Triều Tiên đã nối lại các chuyến bay và đường sắt trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Moscow của Nga.

Động thái này cũng diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc, cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh trong vấn đề kết nối Mỹ - Triều Tiên.

“Khi Tổng thống Trump, người dự kiến ​​thăm Bắc Kinh vào cuối tháng này, thể hiện thiện chí nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy một đòn bẩy quan trọng trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên và giai đoạn tiếp xúc giữa Washington và Bình Nhưỡng", một nguồn tin ngoại giao cho biết.