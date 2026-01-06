Lãnh đạo lâm thời Venezuela thúc giục Mỹ hợp tác

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (Ảnh: AFP).

“Nhắn gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, người dân của chúng tôi và khu vực của chúng tôi xứng đáng có hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh. Đây luôn là thông điệp của Tổng thống Nicolas Maduro, và đó cũng là thông điệp của toàn thể Venezuela vào thời điểm này”, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez viết trên Telegram hôm 5/1.

Bà cũng kêu gọi một mối quan hệ “cân bằng và tôn trọng” với Mỹ, đồng thời thúc giục Nhà Trắng hợp tác với Caracas về “một chương trình nghị sự hợp tác nhằm hướng tới phát triển chung”.

Bà Rodriguez khẳng định quyền của Venezuela “được sống trong hòa bình, được phát triển, được bảo vệ chủ quyền và có một tương lai”.

Trước đó, bà đã yêu cầu Washington ngay lập tức trả tự do cho ông Maduro, đồng thời tuyên bố Venezuela sẽ “không bao giờ trở lại làm thuộc địa của một đế chế khác” hay “trở lại làm nô lệ”.

Chiều 5/1, bà Rodriguez chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela. “Tôi đến đây với tư cách là Phó Tổng thống điều hành của Tổng thống hợp hiến của Cộng hòa Venezuela Nicolas Maduro để tuyên thệ nhậm chức”, bà nói.

Buổi lễ có sự tham dự của các đại sứ, trong đó có Đại sứ Trung Quốc Lan Hu, Đại sứ Nga Sergey Melik-Bagdasarov và Đại sứ Iran Ali Chegini.

Bà Rodriguez, người giữ chức phó tổng thống từ năm 2018, đã đảm nhận vai trò quyền tổng thống sau khi ông Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại Caracas và đưa sang New York cuối tuần qua để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Hôm 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo bà Rodriguez rằng bà sẽ phải trả “một cái giá còn lớn hơn” so với ông Maduro “nếu bà không làm điều đúng đắn”. Ông Trump cũng đề nghị Mỹ được quyền tiếp cận toàn diện đối với nguồn tài nguyên của Venezuela, đặc biệt là tài nguyên dầu mỏ nhằm “sửa chữa” nền kinh tế, giúp Venezuela “vĩ đại trở lại”.

Ông Maduro và vợ là Cilia Flores bị lực lượng Mỹ bắt giữ hôm 3/1 trong một chiến dịch của Mỹ, bao gồm hàng loạt cuộc không kích vào thủ đô Caracas và một số bang khác.

Hôm qua, họ đã ra trình diện tòa án ở Mỹ. Tại phiên tòa, ông Maduro và bà Flores khẳng định vô tội trước các cáo buộc. Ông Maduro tuyên bố ông vẫn là Tổng thống của Venezuela.

Theo các luật sư của nhà lãnh đạo Venezuela, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17/3. Hiện tại, ông Maduro và phu nhân chưa đề nghị bảo lãnh tại ngoại, các luật sư sẽ đệ đơn tại ngoại trong thời gian tới.

Trong một diễn biến khác, những người ủng hộ ông Maduro hôm qua tiếp tục xuống đường tuần hành đề nghị Mỹ trả tự do cho vợ chồng Tổng thống. Một loạt quốc gia cũng lên tiếng phản đối chiến dịch của Mỹ, gọi đó là một "vụ bắt cóc".