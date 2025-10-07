EU tính hạn chế đi lại với các nhà ngoại giao Nga, Moscow lên tiếng

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Điện Kremlin hôm 7/10 tuyên bố rằng Nga sẽ đưa ra phản ứng thích hợp trước kế hoạch được cho là của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hạn chế việc đi lại của các nhà ngoại giao Nga trong khối.

Trước đó, các nhà ngoại giao EU nói với Reuters vào cùng ngày rằng các nước thành viên EU đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm hạn chế việc di chuyển của các nhà ngoại giao Nga trong Liên minh, nhưng chưa đạt được sự đồng thuận chính thức.

Biện pháp này, do cơ quan đối ngoại của EU đề xuất, sẽ buộc các nhà ngoại giao Nga đóng tại một quốc gia thành viên EU phải thông báo cho quốc gia thành viên khác nếu họ muốn tới đó. Việc này sẽ cho phép các chính phủ có quyền từ chối cho họ nhập cảnh.

Các nhà ngoại giao cho biết đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi, nhưng chỉ khi các đại sứ của các quốc gia thành viên tại EU họp vào cuối tuần này thì mới rõ liệu liên minh có đạt được thỏa thuận hay không.

“Mọi việc đang tiến triển khá tốt. Nhưng vẫn chưa thể nói là đã xong", một nhà ngoại giao EU ẩn danh cho hay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, khi được hỏi liệu Nga có phản ứng gì không, trả lời: “Tất nhiên là sẽ có phản ứng. Cơ quan ngoại giao của chúng tôi sẽ đưa ra các đề xuất, và chúng sẽ được thực thi".

Ông đồng thời cho biết: "Thật đáng tiếc, người châu Âu đang tích cực hồi sinh kỹ năng dựng lên những bức tường ngăn cách mới".

Cơ quan Hành động Đối ngoại của EU (EEAS) hồi tháng trước đã đề xuất thêm biện pháp hạn chế này vào gói trừng phạt thứ 19 chống lại Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Hiện các nước vẫn đang đàm phán về nội dung của gói trừng phạt tiềm tàng này, trong đó có việc đẩy sớm thời hạn cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga lên trước một năm.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán đang trở nên phức tạp do Áo yêu cầu dỡ phong tỏa một phần tài sản Nga để bù đắp cho các khoản phạt mà ngân hàng Raiffeisen của nước này đang phải chịu ở Nga.

Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chỉ trích kế hoạch RePower EU do Ủy ban châu Âu (EC) khởi xướng năm 2022, với mục tiêu chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga trước năm 2030.

“Về việc từ bỏ nguồn cung truyền thống dầu và khí đốt, chúng ta đang tự gây hại cho chính mình. Tôi sẵn sàng tranh luận với Ủy ban châu Âu suốt nhiều ngày, để thuyết phục họ một cách xây dựng và tích cực rằng đây là một bước đi mang tính ý thức hệ vô lý", ông Fico nói, kêu gọi EU bỏ quan điểm "bài Nga".

Thủ tướng Fico gọi kế hoạch RePower EU là không sáng suốt, và cho biết việc mở rộng sáng kiến này sang lĩnh vực nhiên liệu hạt nhân của Nga, bao gồm cả nguồn cung cho Slovakia, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước ông.

Ngoài ra, trong EU, một thành viên khác là Hungary cũng bày tỏ sự phản đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào năng lượng hóa thạch của Nga, do sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung giá rẻ từ Moscow.