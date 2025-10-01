Thủ tướng Hungary phản bác bình luận của Ba Lan về Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: Reuters).

Nhà lãnh đạo Hungary đưa ra bình luận trên X sau khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk có bài phát biểu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ tại Diễn đàn An ninh Warsaw hôm 30/9.

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Viktor Orban lên tiếng chỉ trích người đồng cấp Ba Lan, ông Donald Tusk, sau khi nhà lãnh đạo này nói rằng "EU đang có chiến tranh với Nga".

"Kính gửi ông Donald Tusk, ông có thể nghĩ rằng mình đang có chiến tranh với Nga, nhưng Hungary thì không. EU cũng vậy. Ông đang chơi trò chơi nguy hiểm với sinh mạng và an ninh của hàng triệu người châu Âu. Điều này rất tồi tệ!", Thủ tướng Orban viết trên X.

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ chính của Ukraine. Đầu tháng 9, Thủ tướng Tusk đã phàn nàn về việc người dân Ba Lan đang thể hiện sự bất mãn đối với Ukraine. Ông đổ lỗi cho Nga về vấn đề này, đồng thời kêu gọi các chính trị gia Ba Lan "ngăn chặn làn sóng” đó đồng thời nói rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine là rủi ro nghiêm trọng nhất mà họ phải đối mặt trong thế kỷ 21.

Ông Tusk kêu gọi các thành viên EU tiếp tục ủng hộ Kiev bằng mọi cách cần thiết. "Chúng ta phải thừa nhận rằng đây là cuộc chiến của chúng ta", Thủ tướng Tusk nói. "Nếu chúng ta thua cuộc chiến này, hậu quả sẽ ảnh hưởng không chỉ đến thế hệ chúng ta mà còn cả các thế hệ tương lai - ở Ba Lan, trên khắp châu Âu, ở Mỹ, trên khắp thế giới".

Trong khi đó, không giống như hầu hết các nước EU, Hungary đã từ chối gửi vũ khí cho Ukraine và ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Thủ tướng Orban tuyên bố sẽ không để "những quan chức ở EU lôi kéo Hungary vào một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga". Các nhà ngoại giao Hungary cũng đã nhiều lần khẩu chiến gay gắt với các quan chức Ukraine trên mạng xã hội.

Vào tháng 8, Budapest đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với chỉ huy máy bay không người lái hàng đầu của Ukraine, Robert Brovdi, sau nhiều lần tấn công vào đường ống dẫn dầu của Nga sang Hungary.

Hôm 29/9, Hungary đã chặn truy cập vào 12 trang web tin tức của Ukraine để đáp trả lệnh cấm của Kiev đối với hai cơ quan truyền thông Hungary.