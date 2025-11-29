Động thái của Trung Quốc sau thảm kịch cháy chung cư ở Hong Kong

Vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Vụ hỏa hoạn thảm khốc ở đặc khu đã làm ít nhất 128 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và vẫn còn 200 người mất tích.

Chiến dịch này nhằm ngăn chặn bất kỳ thảm họa tương tự nào có thể xảy ra lần nữa.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ tập trung đặc biệt vào các tòa nhà đang tiến hành cải tạo tường ngoài và sửa chữa nội thất.

“Chúng ta phải tăng cường toàn diện công tác quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng để bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân”, bộ trên thông báo.

Theo bộ, Ủy ban An toàn Lao động của Quốc vụ viện đã ban hành thông báo gửi chính quyền địa phương để khởi động cuộc kiểm tra này.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Hong Kong trong nhiều thập niên, đã gây chấn động toàn bộ trung tâm tài chính này, nơi nổi tiếng với hàng loạt khu nhà ở cao tầng và mật độ dân cư dày đặc nhất thế giới.

Ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi 7/8 tòa tháp 32 tầng tại một khu chung cư đang được cải tạo với giàn giáo tre và vật liệu cách nhiệt bằng bọt xốp. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Thông báo về chiến dịch kiểm tra nêu ra 4 lĩnh vực trọng tâm, bao gồm: kiểm tra các vật liệu dễ cháy dùng trong hệ thống cách nhiệt tường ngoài; các vật liệu xây dựng bị cấm như giàn giáo tre; thiết bị phòng cháy chữa cháy; lối thoát hiểm khẩn cấp.

Theo tuyên bố của bộ này, chính quyền địa phương phải tiến hành kiểm tra toàn diện và thực hiện “các biện pháp khắc phục ngay lập tức” khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.

“Các biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc sẽ được áp dụng đối với những vi phạm nghiêm trọng, và những người không loại bỏ được các nguy cơ an toàn lớn sẽ bị truy trách nhiệm”, tuyên bố nêu rõ.