Lý do Ukraine lạc quan khi con rể Tổng thống Mỹ tham gia đàm phán

Ông Jared Kushner (Ảnh: AFP).

Ông Kushner đã tham gia các cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 23/11 và tại Florida, Mỹ vào ngày 30/11, rồi sau đó đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 2/12.

“Chỉ riêng việc ông Trump đưa ông Kushner vào quá trình đàm phán là một dấu hiệu tốt”, ông Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine, nhận định.

Ông Merezhko bổ sung rằng ông Kushner dường như không “chịu sự tác động" từ ông Putin.

Sự xuất hiện nhanh chóng của ông Kushner trong hoạt động ngoại giao cấp cao diễn ra trong bối cảnh Washington tìm kiếm động lực mới cho đề xuất dàn xếp nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Kushner là một doanh nhân Mỹ và là nhân vật nổi bật trong vòng tròn chính trị của ông Trump.

Ông từng là cố vấn cấp cao trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump từ 2017 đến 2021, phụ trách các lĩnh vực từ đàm phán hòa bình ở Trung Đông, cải cách tư pháp hình sự cho đến Văn phòng Đổi mới Mỹ.

Thành tựu đáng chú ý nhất của ông Kushner trong chính sách đối ngoại đến vào năm 2020, khi ông là kiến trúc sư của Hiệp định Abraham, một đột phá ngoại giao giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain.

Sau khi ông Trump rời nhiệm sở năm 2021, ông Kushner rút khỏi chính trị và thành lập quỹ đầu tư Affinity Partners.

Sự trở lại ngoại giao của ông bắt đầu từ năm 2025, khi ông đóng vai trò trung tâm nhưng không chính thức trong nỗ lực của ông Trump nhằm đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Vị doanh nhân này đã đến Ai Cập cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và tham gia giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán này. Hiện nay, ông Kushner vẫn không nắm giữ vị trí chính thức nào trong chính phủ, mà hoạt động như một nhân vật thân tín của ông Trump.

“Ông Trump có một thành viên gia đình đáng tin cậy và một cố vấn tài năng là Jared Kushner", Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói với Kyiv Independent, nhắc lại vai trò của ông trong các thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông.

“Tổng thống và Đặc phái viên Witkoff thường tham khảo ý kiến ông Kushner, xét đến kinh nghiệm của ông ấy với các cuộc đàm phán phức tạp… Ông là cố vấn không chính thức và không hưởng lương", bà Kelly nhấn mạnh.

Arta Moeini, Giám đốc Điều hành khu vực Mỹ tại Viện Hòa bình và Ngoại giao, nói rằng kiểu cơ cấu quyền lực như vậy cho thấy chính quyền của ông Trump coi trọng kết quả hơn là chức vụ hình thức.

Ông Kushner bước vào tiến trình đàm phán hòa bình ở Ukraine vào cuối mùa thu, tham gia cùng ông Witkoff trong các cuộc họp với quan chức Ukraine về bản kế hoạch 28 điểm do Mỹ đề xuất.

Sau các cuộc gặp với Kiev, ông Kushner và ông Witkoff đến Moscow để đàm phán với Tổng thống Putin. Cố vấn cấp cao của ông Putin Yuri Ushakov mô tả các cuộc thảo luận là “rất hữu ích, xây dựng và có tính thực chất cao".

Theo Kyiv Independent, ông Kushner sau đó đã trao đổi với các quan chức cấp cao châu Âu để thông báo về cuộc gặp với ông Putin.

Trong các cuộc trao đổi này, ông Kushner dường như nói rằng phần lớn các yếu tố của thỏa thuận đã được thống nhất, với vấn đề còn lại chủ yếu là yêu cầu của Moscow rằng Ukraine cần nhượng bộ lãnh thổ, điều mà Kiev nhiều lần bác bỏ.

Ông Ushakov nói rằng Moscow kỳ vọng ông Kushner sẽ đóng vai trò quyết định nếu một kế hoạch chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine.

“Tôi tin rằng nếu một kế hoạch dẫn đến hòa giải được đặt lên giấy, phần lớn người cầm bút sẽ là ông Kushner”, ông Ushakov nói ngày 5/12.

Sự xuất hiện của ông Kushner trong tiến trình đàm phán đến trong bối cảnh Đặc phái viên Witkoff bị Kiev xem là có xu hướng nghiêng về Nga hơn Ukraine.

Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến ở Ukraine xem sự xuất hiện của ông Kushner như một đối trọng tiềm năng. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine, ông Merezhko, nhìn nhận sự tham gia của ông Kushner một cách “tích cực.”

“Tôi tin ông Kushner hơn ông Witkoff”, ông nhấn mạnh.

Theo quan chức Ukraine, sự xuất hiện của ông Kushner trong tiến trình đàm phán nghĩa là ông Trump muốn một người có quan hệ mật thiết với Tổng thống Mỹ góp mặt trong quy trình và có thể "giám sát ông Witkoff một cách hiệu quả hơn".

Cũng theo ông Merezhko, ông Kushner “có kinh nghiệm ngoại giao nhiều hơn,” ám chỉ Hiệp định Abraham. Một người khác am hiểu vấn đề cũng nhấn mạnh quan điểm này, gọi sự tham gia của ông Kushner là “tương đối tích cực".

Doug Klain, học giả không thường trú tại Trung tâm Á-Âu của Hội đồng Atlantic, nói rằng sự xuất hiện của ông Kushner “có thể là tín hiệu rằng ông Trump "cần một người mà ông hoàn toàn tin tưởng và con rể Kushner thực sự nằm trong vòng thân tín đó".

Ông Klain nói còn quá sớm để đánh giá liệu ông Kushner có mang lại lợi ích cho Ukraine hay không, nhưng bổ sung rằng ông có lợi thế tiếp cận trực tiếp ông Trump, một yếu tố then chốt khi đàm phán trở nên căng thẳng.