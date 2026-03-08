Ukraine - Hungary "căng như dây đàn" vì 80 triệu USD của Kiev bị tịch thu

Ngân hàng quốc doanh Ukraine Oschadbank (Ảnh: Kyiv Independent).

Ngân hàng quốc doanh Ukraine Oschadbank ngày 7/3 cho biết sẽ theo đuổi hành động pháp lý để thu hồi tài sản của ngân hàng vẫn đang bị giữ tại Hungary sau vụ các nhân viên và xe bọc thép của họ bị tạm giữ gần đây.

Trong một tuyên bố đăng trên Facebook, ngân hàng cho biết mặc dù 7 nhân viên bị chính quyền Hungary tạm giữ đã trở về nhà, “các phương tiện và tài sản giá trị vẫn đang bị giữ lại".

Ngân hàng cho hay họ sẽ theo đuổi 2 hướng pháp lý, bao gồm kháng cáo các biện pháp hạn chế do cơ quan di trú Hungary áp đặt và điều tra vụ các nhân viên ngân hàng bị giam giữ “hơn một ngày mà không được tiếp cận hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ lãnh sự”.

Oschadbank cũng nói rằng họ sẽ yêu cầu trả lại tài sản bị tịch thu, bao gồm “hai xe chở tiền chuyên dụng và các tài sản gồm 40 triệu USD, 35 triệu euro (tương đương 40 triệu USD) và 9kg vàng”.

Ngân hàng nhấn mạnh việc vận chuyển tiền tuân thủ luật pháp Ukraine và cho biết các tài liệu liên quan đã được gửi đi để xem xét. Một công ty kiểm toán quốc tế độc lập cũng có thể được thuê để xác minh các hợp đồng và quy trình liên quan đến hoạt động vận chuyển này.

“Oschadbank yêu cầu hoàn trả đầy đủ các xe chở tiền và toàn bộ tài sản giá trị mà chúng đang vận chuyển”, ngân hàng cho biết.

Vào ngày 5/3, chính quyền Hungary đã chặn 2 xe bọc thép, tạm giữ 7 nhân viên của Oschadbank đang vận chuyển tiền mặt và vàng từ Áo tới Ukraine. Giới chức Hungary cho rằng vụ việc có liên quan đến nghi vấn hành vi rửa tiền.

Phía Ukraine chỉ trích mạnh mẽ động thái này, gọi đó là “bắt con tin”, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa 2 nước. Liên quan đến vụ việc, Bộ Ngoại giao Ukraine đã cảnh báo công dân nước này nên tránh đi lại tới Hungary vì lý do an toàn.

Trong khi đó, chính phủ Hungary đã thông báo mở cuộc điều tra về các tình tiết liên quan đến vụ việc. Thủ tướng Viktor Orbán bày tỏ lo ngại về mục đích của số tiền cũng như những người dự kiến nhận nó.

Ông đặt câu hỏi về tính hợp pháp của số tiền này, nói rằng Ukraine chưa giải thích tại sao một khoản tiền lớn như vậy lại được vận chuyển qua Hungary hoặc nguồn gốc của nó từ đâu.

“Chúng tôi muốn hiểu người Ukraine đang làm gì với tất cả số tiền này ở Hungary”, ông Orbán nói, đồng thời cho biết ông có “một số nghi ngờ nhất định” về vụ việc. Ông nhấn mạnh rằng số phận của khoản tiền bị tịch thu phụ thuộc vào nguồn gốc của nó: “Chúng tôi sẽ xác định đó là loại tiền gì và có biện pháp xử lý tương ứng".

Căng thẳng giữa Kiev và Budapest đã gia tăng trong những tuần gần đây trong bối cảnh tranh chấp rộng hơn về việc trung chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba. Ukraine cáo buộc Nga tấn công làm hỏng đường ống, khiến nó ngừng hoạt động, điều mà Moscow bác bỏ.

Hungary, quốc gia phụ thuộc lớn vào đường ống này để nhập khẩu dầu thô, cáo buộc Ukraine cố tình chặn nguồn cung và đã đáp trả bằng cách phủ quyết các gói trừng phạt và hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu dành cho Kiev.