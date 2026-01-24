Ukraine báo động vì Nga dùng Starlink săn lùng HIMARS và Patriot

Hệ thống tên lửa Patriot (Ảnh: EP).

Các UAV BM-35 mới của Nga đang săn lùng mục tiêu, với trọng tâm chính là những tổ hợp tên lửa phương Tây đắt giá nhất của Ukraine như Patriot và HIMARS. Nga đã gia tăng sức mạnh cho UAV này bằng cách gắn hệ thống Internet vệ tinh Starlink lên trên, khiến nó miễn nhiệm với tác chiến điện tử và có thể được điều khiển từ xa trong thời gian thực.

Lực lượng Nga tuyên bố đã phá hủy radar AN/MPQ-53 của một khẩu đội Patriot trong tháng 1 và điều đó cho thấy mối đe dọa từ các đòn đánh chính xác tầm trung vẫn còn nguyên.

Điều này có thể tiếp tục hạn chế những khu vực mà Ukraine có thể triển khai các hệ thống đắt tiền như vậy, ít nhất là khi chưa có đủ biện pháp bảo vệ, theo Oleksandr Kovalenko, nhà phân tích chiến sự thuộc tổ chức phi chính phủ Ukraine Sprotyv.

Nếu kịch bản này xảy ra, khả năng bảo vệ các khu vực gần tiền tuyến của Ukraine trước các đòn tấn công tên lửa đạn đạo có thể trở nên phức tạp hơn, cho đến khi nước này có các giải pháp công nghệ và chiến thuật đáng tin cậy đối với các UAV này.

“Đúng là như vậy. Việc các đơn vị Nga, đặc biệt là nhóm Rubicon, sử dụng các UAV tầm trung đã khiến hoạt động ở khu vực hậu phương gần tiền tuyến trở nên phức tạp đáng kể”, Anton Zemlyanyi, chuyên gia phân tích cấp cao của Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, chia sẻ với Euromaidan Press.

Ban đầu, BM-35, "người anh em họ" nhỏ hơn của Shahed, gặp thách thức trong việc thể hiện năng lực trên chiến trường. Nhưng bước ngoặt đến từ việc, Nga đã tích hợp Starlink lên UAV này. Thêm vào đó, nhóm Rubicon tinh nhuệ của Nga đã phát triển các chiến thuật mới.

UAV này dường như đã tìm được vai trò của mình: Tìm ra cách “bắn tỉa” các mục tiêu có giá trị cao phía sau tiền tuyến, đồng thời vô hiệu hoá các biện pháp chế áp điện tử.

“Hệ thống phòng không Patriot và HIMARS là các mục tiêu ưu tiên của Nga, họ liên tục săn lùng chúng. Không chỉ là UAV, Nga còn sử dụng cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để tấn công trang bị của chúng tôi", ông Zemlyanyi nói về UAV BM-35.

Tuy vậy, ông cho biết quân đội Ukraine liên tục cập nhật chiến thuật và có những cách để đối phó với mối đe dọa này.

Serhiy Flash, một quân nhân, chuyên gia kỹ thuật vô tuyến, viết rằng UAV đánh chặn có thể là một giải pháp để đối phó với các UAV tấn công cỡ nhỏ như BM-35 và Molniya.

BM-35 lần đầu xuất hiện trong tác chiến vào đầu tháng 9/2025, khi lực lượng Ukraine chặn việc thu tín hiệu video từ một UAV đang tấn công Sumy. BM-35 có thiết kế cánh tam giác. UAV sử dụng hệ thống truyền video analog hoạt động ở băng tần 3,3 GHz và camera để dẫn hướng mục tiêu.

Giữa tháng 1, phòng không Ukraine đã đánh chặn một chiếc BM-35 được trang bị thiết bị vệ tinh Starlink, theo chuyên gia trên.

Ông Serhiy Flash mô tả đây là một “vấn đề lớn” đối với binh sĩ Ukraine, khi cho rằng hệ thống dẫn đường dựa trên Starlink “không bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử”.

“Đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với chúng tôi. Các UAV sử dụng kiểu điều khiển này không bị chế áp bởi tác chiến điện tử và có thể đánh trúng mục tiêu một cách chính xác dưới sự điều khiển của người vận hành từ Nga", ông nói thêm.

Nếu Nga đã tích hợp được Starlink lên trên UAV, điều đó có nghĩa là họ có thể điều khiển vũ khí từ cách xa hàng trăm km trong thời gian thực, gây ra mối đe dọa lớn. UAV tầm xa thông thường sẽ có mục tiêu được khóa sẵn khi phóng đi, nhưng việc có thể điều khiển trực tiếp khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn nhiều.